유노윤호 式 ‘음악 짝패’ 모음…22년 만의 첫 솔로 정규 ‘아이-노우’

올해 데뷔 22주년을 맞는 1.5세대 K-팝 그룹의 대표주자인 한류듀오 ‘동방신기’(TVXQ) 유노윤호가 5일 오후 6시 첫 정규 앨범 ‘아이-노우(I-KNOW)’를 발매한다.
이번 앨범은 더블 타이틀곡 ‘스트레치(Stretch)’와 ‘보디 랭귀지(Body Language)’를 포함한 열 곡이 실렸다.
특히 ‘페이크&다큐멘터리’ 콘셉트 아래, 하나의 주제를 ‘페이크’와 ‘다큐’ 두 가지 시선으로 표현한 노래가 두 곡씩 가사적으로 페어링된다.
‘스트레치’는 강렬한 일렉트로닉 사운드의 팝이다. 읊조리듯 전개되는 보컬이 대비를 이뤄 긴장감을 선사한다. 춤과 무대에 대한 내면의 감정과 의미를 담은 가사는 ‘보디 랭귀지’와 짝패다.
‘스트레치’ 뮤직비디오는 내면의 그림자를 마주하고 팽팽하게 대립하는 유노윤호의 모습과 강렬한 퍼포먼스를 담아냈다. 앞서 릴리즈된 ‘보디 랭귀지’ 뮤직비디와 서사적으로 연결된다.
유노윤호는 이날 오후 4시 30분부터 유튜브 및 틱톡 동방신기 채널 등을 통해 정규 1집 발매를 기념한 컴백 카운트다운 라이브 방송을 진행한다.
새 앨범에 수록된 열 곡을 직접 소개하고 앨범 언박싱, 근황 토크 등을 전한다. 유노윤호는 지난 2003년 12월26일 SBS TV 송년특집 ‘보아 & 브리트니 스페셜’에서 처음 얼굴을 알렸다. 이듬해 1월14일 동방신기 멤버들과 데뷔 싱글 ‘허그’를 발표했다. 이후 ‘풍선’ ‘라이징 선(Rising Sun)’(순수) ‘오정반합(O-正.反.合.)’ ‘더 웨이 유 아(The Way U Are)’, ‘주문-미로틱(MIROTIC)’, ‘왜(Keep Your Head Down)’ 등의 히트곡들로 한국과 일본은 물론 세계적으로 인기를 끌며 한류 열풍의 기반을 닦았다.
예명·본명을 결합한 네 글자의 활동명 등 현 K팝 세계관의 틈을 연 시도를 했다는 평가를 받는다. 국내를 기점으로 처음부터 아시아를 포함한 세계를 겨냥한 것을 목표로 삼았기 때문에 팀명엔 ‘동방의 신이 일어나다’라는 뜻을 담았다.
특히 ‘80만 대군’이라는 별칭으로 불렸던 팬덤 ‘카시오페아’는 역대 최강 팬덤 중 하나로 통한다. 다른 팬덤과 확연히 구분되는 ‘펄 레드(pearl red)’라는 응원색도 이 집단의 정체성을 차별화시켰다.
기존 5인 그룹에서 2011년 정규 5집 ‘킵 유어 헤드 다운(Keep Your Head Down)’부터 유노윤호·최강창민 2인으로 재편된 뒤에도 기록 행진을 이어갔다.
특히 일본에서 인기는 여전하다. 7만석 규모의 닛산 스타디움에서 제일 먼저 공연한 K팝 가수다. 2013년 이틀 연속 공연한 데 이어 2018년 당시 이 스타디움 개장 이래 처음으로 3일 연속 공연하는 신기록을 썼다.
