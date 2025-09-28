전유성, 눈물 속 영면…“무대 위의 혁신가이자 무대 뒤의 스승”

원로 코미디언 전유성 씨의 마지막 길을 동료들이 배웅했다. 영결식장은 동료들의 울음소리로 가득했다. 전 씨의 후배인 이홍렬 씨는 고인에 대해 “무대 위의 혁신가이자 무대 뒤의 스승”이라고 했다.
28일 오전 전 씨의 영결식이 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 엄수됐다. 전 씨의 동료들이 마지막 길을 배웅했다. 김학래 대한민국방송코미디언협회장을 비롯해 코미디언 김신영 씨, 이수근 씨, 이영자 씨, 이홍렬 씨, 최양락 씨 등이 참석했다. 영결식에 참석한 동료들은 참았던 눈물을 터뜨렸다.
이홍렬 씨는 “한국 코미디의 큰 별 고(故) 전유성 선배님을 보내드린다”며 마지막 인사를 전했다. 이 씨는 “선배님은 1960년대 말 젊은 작가로 방송에 들어와 무대와 안방, 라디오와 영화 그리고 거리의 공연까지 경계를 허물며 한국 코미디의 지형을 새로 그리셨다”고 했다. 이어 “개그맨이라는 말을 대중 속에 뿌리내리게 하셨고, 공개 코미디의 바람을 일으켜 더 많은 관객이 웃음의 주인이 되게 하셨다”고 했다.
이 씨는 “무대 앞에서는 한 박자 빠른 상상력으로 한국 코미디의 속도를 끌어올리셨고, 무대 뒤에서는 후배들의 가능성을 누구보다 먼저 믿고 밀어 주셨다”고 했다. 그러면서 “공연이 끝난 뒤에도 지역과 세대를 잇는 프로젝트를 쉼 없이 만들어 웃음이 한 사회의 공기이고 문화임을 증명하셨다”며 “선배님에게 코미디는 무대의 대사만이 아니라 기록으로 남아 영원히 읽히고 기억되어야 할 문화였다”고 했다.
고인의 제자인 김신영 씨는 “제자를 넘어 친구라고 불러주셨던 그 따뜻한 마음을 평생 간직하겠다”며 눈물을 흘렸다.
김 씨는 “제 코미디를 가장 먼저 인정해 주신 분, 모든 이들이 허무맹랑하다고 했던 아이디어를 밤새 즐거워해 주셨던 유일한 분, 아무것도 모르던 저를 사람으로 만들어 주신 분, 어린 제자라도 존중해 주셨던 분”이라며 “마지막 수요일에도 교수님은 간호사에게 팁을 주라고 하시며 말하기도 힘든 상황에서도 기쁘고 즐거운 날을 만들 수 있다. 그래서 팁은 아낌 없이 줘야 한다고 말씀하셨다”고 했다. 그러면서 “마지막 순간까지도 남을 배려하면서 웃게 해주셨던 교수님의 모습은 결코 잊지 않을 것”이라고 했다.
전 씨는 25일 오후 9시 5분경 입원 중이던 전북대병원에서 별세했다. 향년 76세.
전 씨는 서라벌예술대 연극연출과 출신으로 1968년 TBC 방송작가로 방송 일을 시작해 이듬해 MBC 개그콘테스트로 데뷔했다. 이후 ‘유머 1번지’, ‘쇼 비디오 자키’, ‘개그콘서트’ 등에서 얼굴을 알렸다. 슬랩스틱 코미디가 주류이던 시절이었지만 말로 웃기는 코미디로 사랑 받았다. KBS의 간판 개그 프로그램인 개그콘서트의 원안이 고인으로부터 비롯된 것으로 알려져 있다.
