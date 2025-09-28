전유성, 눈물 속 영면…“무대 위의 혁신가이자 무대 뒤의 스승”

이홍렬 씨는 “한국 코미디의 큰 별 고(故) 전유성 선배님을 보내드린다”며 마지막 인사를 전했다. 이 씨는 “선배님은 1960년대 말 젊은 작가로 방송에 들어와 무대와 안방, 라디오와 영화 그리고 거리의 공연까지 경계를 허물며 한국 코미디의 지형을 새로 그리셨다”고 했다. 이어 “개그맨이라는 말을 대중 속에 뿌리내리게 하셨고, 공개 코미디의 바람을 일으켜 더 많은 관객이 웃음의 주인이 되게 하셨다”고 했다.

28일 서울 영등포구 여의도 KBS 개그콘서트 녹화 세트장에서 열린 코미디언 고(故) 전유성의 노제에서 후배 최양락, 팽현숙 부부가 작별인사를 하고 있다. 2025.9.28/뉴스1

고인의 제자인 김신영 씨는 “제자를 넘어 친구라고 불러주셨던 그 따뜻한 마음을 평생 간직하겠다”며 눈물을 흘렸다.김 씨는 “제 코미디를 가장 먼저 인정해 주신 분, 모든 이들이 허무맹랑하다고 했던 아이디어를 밤새 즐거워해 주셨던 유일한 분, 아무것도 모르던 저를 사람으로 만들어 주신 분, 어린 제자라도 존중해 주셨던 분”이라며 “마지막 수요일에도 교수님은 간호사에게 팁을 주라고 하시며 말하기도 힘든 상황에서도 기쁘고 즐거운 날을 만들 수 있다. 그래서 팁은 아낌 없이 줘야 한다고 말씀하셨다”고 했다. 그러면서 “마지막 순간까지도 남을 배려하면서 웃게 해주셨던 교수님의 모습은 결코 잊지 않을 것”이라고 했다.