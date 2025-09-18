“침실을 호텔처럼” 에이스침대 우아하고 아늑한 제품 인기

고급 프레임 -플로라’-‘바론트’
볼륨감·안락함 살리고, 실용적·감각적 디자인
기능성 매트리스 -로얄에이스 90s, 90h
고급스러운 분위기에 마음이 편안해지는 은은한 조명과 아늑한 침대. 최고급 호텔에서 누릴 수 있는 경험이다. 이를 개인 침실에서도 구현하길 원하는 이들이 늘면서 디자인과 기능을 강화한 침대에 대한 관심이 높다.
에이스침대(대표 안성호)는 고급 프레임 ‘플로라’와 ‘바론트’, 프리미엄 매트리스 ‘로얄에이스 90s, 90h’를 선보여 좋은 반응을 얻고 있다.
플로라는 우아한 곡선과 볼륨감을 지녔다. 에이스침대는 “높이 1288mm의 대형 구조가 공간의 중심을 잡아준다. 헤드보드는 부드럽게 마감하고 단추 세 개를 배치해 안정감을 준다”고 설명했다. 세미클래식 스타일로, 신혼 침실에 감각적인 분위기를 더하려는 부부에게 추천한다고 밝혔다.
색상은 크림 코튼 패브릭과 뉴트럴 톤이 조합됐다. 에이스침대는 “뉴트럴 톤의 룸 세트 협탁을 함께 배치하면 통일감을 주는 깔끔한 인테리어가 가능하다”고 설명했다. 플로라에는 지지력이 안정적인 ‘투 매트리스’ 시스템을 적용했다. 에이스침대는 “파운데이션이 상단 매트리스에 가해지는 충격을 흡수해 흔들림을 줄이고 몸의 압력을 분산시켜 편안하게 해준다. 하중이 균일하게 분산돼 매트리스 변형을 방지한다. 프레임 내부에 공기가 원활하게 순환돼 매트리스를 위생적으로 관리할 수 있다”고 했다.
바론트는 공간을 효율적으로 활용할 수 있게 만들었다. 에이스침대는 “뱅가드 월넛의 세련되고 따뜻한 색상이 아늑함을 준다. 가로와 세로 패턴 비례감을 살린 아트월 디자인의 헤드보드는 공간을 자연스럽고 우아하게 연출한다. 잘 긁히지 않아 오랜 시간 깔끔하게 사용할 수 있다”고 설명했다.
헤드보드 상단에는 일체형 C타입 발광다이오드(LED) 조명을 넣었다. 살짝 한 번 누르면 조명을 조작할 수 있고 타이머 기능도 있다. 헤드보드 위에는 수납공간을 크고 깊게 만들어 자주 쓰는 물건을 둘 수 있다. 양 측면의 사이드 패널은 뱅가드 월넛, 스톤의 2가지 색상 중 취향에 맞게 고르면 된다. 멀티 콘셉트도 배치했다. 패널 중간에 사이드 선반도 만들었다.
에이스침대는 “‘저상형 T타입 설계’를 해 다양한 매트리스를 사용해도 높이에 대한 부담 없이 편안하면서도 안정감 있게 사용할 수 있다. ‘투 매트리스’ 시스템을 적용해 매트리스 하중을 고르게 분산시키고 수면 중 흔들림이나 밀림을 최소화했다”고 밝혔다. ‘로얄에이스 90s, 90h’는 에이스침대의 기술력을 집약해 만든 매트리스다. 로얄에이스 90s는 소프트 타입, 로얄에이스 90h는 하드 타입으로 수면 습관과 취향에 따라 선택하면 된다.
독립형 스프링과 연결형 스프링의 장점을 담아 에이스침대가 개발한 5세대 스프링인 ‘하이브리드 Z 스프링’을 사용했다. 에이스침대는 “인체 곡선과 하중 분포에 따라 위아래로 맞춰주고 받쳐주는 지지력이 강하다. 꺼짐, 소음, 빈틈, 흔들림, 쏠림 등 숙면을 방해하는 요소를 최소화해 편안함을 준다”고 설명했다.
2개의 스프링을 마주보게 해 탄력의 대칭을 구현한 ‘FTF 공법’과 최적의 공기흐름을 만드는 ‘에어웨이 공법’, 매트리스의 수명을 강화한 ‘올인원 공법’을 사용했다. 항균·항곰팡이·항진드기 효과가 있는 ‘모스키토 프리 원단’, 콩이나 피마자 열매에서 추출한 식물성 오일을 사용한 ‘바이오폼’, 100% 순수 양모로 만든 ‘슈프림울’을 사용했다.
