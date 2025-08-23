[책의 향기]코리안 드림? 차이나 드림? 이젠 다른 꿈 꾸는 조선족

韓-中간 경계 모호한 조선족 분석… 1990년대 이후 한국으로 대거 이주
2008년 중국 경제 부상하며 변화… 새로운 삶의 경로 모색하며 살아가
◇이주, 경계, 꿈/권준희 지음·고미연 옮김/366쪽·2만2000원·생각의힘
“걸을 수 있는 사람은 모두 다 한국에 갔다”, “두 명만 모이면 한국 이야기가 나온다”.
1990년대 이후 중국 연변 조선족자치주의 조선족은 한국으로의 대거 이주에 나섰다. 한국에서 번 돈으로 집을 장만한 가족을 일컫는 ‘만원호’라는 단어가 생길 정도였다. ‘1만 위안의 집’이란 뜻인 만원호는 한국행으로 큰 부를 거둔 이들을 가리켰다. 이처럼 코리안 드림은 조선족 농민과 노동자의 삶을 바꿀 수 있는 가장 강력한 수단이었다.
책은 이러한 연변 출신 노동자들이 경험하게 되는 코리안 드림의 현실과 희로애락을 인류학 연구자의 시선으로 담았다. 2004년 서울에서 미등록 조선족 노동자를 만나고 관심을 갖게 된 저자는 2016년까지 한국과 중국, 연변에서 조선족 동포 및 가족 연구자와 활동가를 만나 이들의 실상을 관찰하고 이들의 꿈과 좌절, 생존을 위한 전략을 세밀하게 그린다.
이 책에서 주요하게 그려지는 장면 중 하나는 조선족 노동자들이 가족과 고향을 뒤로하고 국경을 넘는 과정이다. 조선족 노동자들은 소수민족으로 겪는 중국 내에서의 경제적 한계와 불확실한 미래에 대한 두려움, 또 한국에서 돈을 벌면 삶이 달라질 수 있다는 희망 속에 빚을 내거나 친지의 도움을 받아 한국행을 택한다.
하지만 한국에 도착하고 나면 기대와는 달리 현실의 벽을 마주하게 된다. 언어와 문화가 비슷한 동포로서 환대를 받음과 동시에 차별이 공존한다. 이들은 한국에서도 노동시장 주변부의 가장 고된 일자리로 내몰린다. 책에서 한 조선족 여성은 고향에 집을 장만한다는 꿈을 안고 하루 12시간 이상 식당 주방에서 고되게 일하지만, 자신을 향한 차가운 경계의 시선을 늘 느낀다.
가족을 한국에 보내고 연변에 남은 조선족 역시 삶은 쉽지 않다. 멀리 있는 파트너를 기다리며 혼자 자녀를 키우거나 가사를 돌보는 남편이나 부인들을 연변에서는 ‘보토리’라고 부른다. 보토리들이 가족의 송금을 기다리고, 사랑하는 가족의 귀환 혹은 한국에 갈 기회를 기다리는 것 역시 ‘기다림의 노동’이라고 저자는 표현한다.
2008년 이후 중국 경제가 부상하면서 수많은 조선족들이 ‘차이나 드림’으로 눈을 돌리게 된 상황도 소개한다. 이 무렵 연변 지역의 ‘한국 바람’은 재평가를 받는다. 친구들에게 한국에 간다고 하면 ‘아직도 한국에 가느냐’, ‘왜 가느냐’는 반응이 돌아왔다. 이에 ‘중국에서 사업을 한다’고 거짓말한다는 일화도 등장한다. 책은 코리안 드림이나 차이나 드림처럼 ‘국가의 이름’으로 단순화된 꿈을 넘어, 새로운 삶의 경로를 모색하는 세대의 부상을 전망한다.
연변은 조선족의 우선권과 한국어 사용이 보편적으로 인정되는 지역이다. 그러나 조선족이 ‘중국의 소수민족이자 한국의 재외동포’라는 경계적 위치에 있듯, 연변도 서로 다른 꿈들이 경합을 벌이는 역동적인 공간임을 책은 인류학적인 렌즈로 분석한다.
미국 새크라멘토 캘리포니아주립대 아시아학과 교수인 저자가 2023년 미국에 먼저 출간한 책으로, 북미·유럽 중심의 이주 연구에 새로운 지평을 열었다는 평가를 받았다. 2024년 미국동아시아인류학회(SEAA) 저술상을 수상했다.
