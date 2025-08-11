[단독]“젠더-계급 갈등 겪는 한국, 개츠비 보며 길 찾아보세요”

뮤지컬 ‘위대한 개츠비’ 극작가 케리건-작사가 타이슨 부부
허상 추구 깨닫고 꿈 산산조각
뉴욕 파티 뒤의 허무-좌절 표현
美-英 이어 이달부터 서울 무대… “현대적 무대기술 맘껏 즐기세요”
“서울에서 공연을 선보일 수 있다니 ‘고향에 온 느낌’이에요.”
뮤지컬 ‘위대한 개츠비’의 미국인 극작가 케이트 케리건(45)과 작사가 네이선 타이슨(48)은 7일 오후 서울 강남구 GS아트센터에서 동아일보와 만나 이렇게 말하며 함박웃음을 지었다.
이 뮤지컬은 미 대공황 직전인 1920년대를 배경으로 한 프랜시스 스콧 피츠제럴드(1896∼1940)의 동명 소설이 원작인 작품. 하지만 신춘수 오디컴퍼니 대표가 아시아인 최초로 브로드웨이 리드 프로듀서를 맡아 제작한 작품이기에 한국을 고향으로 부른 것이다.
뮤지컬 ‘위대한 개츠비’는 샴페인과 재즈가 넘실대는 뉴욕의 파티 뒤에 숨겨진 물질주의에 대한 허무함과 좌절을 잘 표현했다는 평을 받는다. 지난해 4월 미 브로드웨이에서 처음 선을 보인 뒤 올 4월 영국 웨스트엔드까지 진출했으며, 이달 1일 국내에서 개막했다.
케리건 극작가와 타이슨 작사가는 올해 결혼 10년 차를 맞은 부부이기도 하다. 케리건은 2009년 가족 뮤지컬 ‘헨리와 머지(Henry and Mudge)’로 클레반상을 받았으며, 타이슨은 ‘파라다이스 스퀘어(Paradise Square)’로 토니상 후보에 오른 적 있다.
하지만 이 부부가 같은 작품을 함께 작업한 건 처음이라고 한다. 타이슨은 “수많은 천방지축 작가들과도 일한 적이 있어서 아내와 함께라면 좋은 시너지가 날 거라 생각했다”고 웃었다. 두 사람은 ‘위대한 개츠비’의 작곡가인 제이슨 하울랜드를 통해 신 대표를 소개받았다. 케리건은 “신 대표는 제작비를 줄이려 드는 브로드웨이 프로듀서들과 달리 하고 싶은 것을 마음껏 하게 해줬다”고 했다.
‘위대한 개츠비’는 개츠비가 연인 데이지 뷰캐넌을 잊지 못해 벌어지는 일을 그린다. 원작은 데이지의 사촌 닉 캐러웨이의 시선으로 전개되지만, 뮤지컬은 다양한 캐릭터의 감정을 직접적으로 드러낸다. 케리건은 “1920년대는 여성들이 투표권을 얻긴 했지만, 여전히 남편들이 바람을 펴도 용인되던 시기”라며 “특히 데이지와 그의 절친 조던 베이커, 데이지의 남편 톰 뷰캐넌의 애인 머틀 윌슨이 당대 여성으로서 살아남는 법을 고민했다”고 밝혔다.
데이지의 솔로 넘버 ‘뷰티풀 리틀 풀(Beautiful Little Fool)’은 이런 고민의 결과였다. 원작에선 초반에 스쳐 지나가는 대사지만, 뮤지컬에선 2막 후반부에 배치했다. 케리건은 “관객이 데이지를 충분히 이해한 뒤 그의 감정에 공감하길 바랐다”고 했다.
노래 가사는 원작 소설의 임팩트를 충분히 담으려 노력했다. 타이슨은 “소설 속 닉의 내레이션은 시적이지만 빽빽해서, 캐릭터의 대화에서 가능한 한 많이 가져오려고 했다”며 “가장 좋아하는 넘버는 닉이 톰과 머틀의 외도를 목격하는 넘버 ‘더 멧(The Met)’이다. 장난기 있고 섹시하며 완결성 있는 곡”이라고 말했다.
작품은 1막에서 개츠비가 그려낸 환상의 세계가 2막에서 무너져가는 과정을 적나라하게 보여준다. 케리건은 “인물들이 각자 좇던 목표가 허상이었던 사실을 깨달으면서 꿈이 산산조각 나는 모습을 볼 수 있도록 그렸다”고 말했다.
“소설 ‘채식주의자’나 영화 ‘기생충’을 보면 한국 사회는 젠더와 계급에 대한 깊은 논의가 있는 나라 같아요. 우리 작품이 그 대화를 이어가는 계기가 되길 바랍니다.”(케리건)
“뮤지컬 ‘위대한 개츠비’는 클래식한 브로드웨이 뮤지컬인 동시에 현대적인 기술을 많이 활용했습니다. 관객들이 무대를 즐기고 행복함을 느꼈으면 좋겠어요.”(타이슨)
