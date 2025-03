“파인 다이닝도 짧은 시간에 강렬함 선사해야”…亞 유명 셰프들, 미식계 변화 분석

산펠레그리노, 25일 미식 행사 개최

크게보기 엘지 한 , 리치 린, 커크 웨스타웨이 셰프(오른쪽째부터 )가 서울 강남구 정식당에서 25일 열린 산펠레그리노 미식 행사에서 미식계 변화에 대해 이야기하고 있다. 산펠레그리노 제공

크게보기 임정식, 조한 시 셰프(왼쪽째부터 )가 서울 강남구 정식당에서 25일 열린 산펠레그리노 미식 행사에서 미식계 변화에 대해 이야기하고 있다. 산펠레그리노 제공

“MZ세대는 임팩트 있는 요리로 구성된 짧은 식사를 원합니다.”(싱가포르 ‘잔 바이 커크 웨스타웨이’의 수석 셰프 커크 웨스타웨이)‘아시아 50 베스트 레스토랑’ 시상식이 지난해에 이어 올해도 서울에서 25일 열린 가운데, 이탈리아 워터사 산펠레그리노가 아시아 유명 셰프들이 미식계의 변화에 대해 논의하는 행사를 열었다. 산펠레그리노-아쿠아파나는 ‘아시아 50 베스트 레스토랑’ 후원사다.서울 강남구 정식당에서 ‘브링 유어 퓨처 투 더 테이블’(Bring Your Future to the Table)을 주제로 25일 열린 행사에는 ‘산펠레그리노 영 셰프 아카데미’ 경연 대회에 심사위원, 멘토, 경연자로 참가한 셰프들이 참가했다. 산펠레그리노 영 셰프 아카데미는 교육, 멘토링, 인턴십 기회를 제공하고 있다.셰프들은 MZ세대가 주요 고객으로 떠오르면서 파인 다이닝도 식사 시간이 2시간에서 2시간 반 정도로 줄고 있다고 했다. 과거처럼 4~5시간씩 길게 식사하는 경우가 거의 없다는 것. 싱가포르 ‘잔 바이 커크 웨스타웨이’의 수석 셰프인 커크 웨스타웨이는 “젊은층은 파인 다이닝이라도 길지 않은 시간에 강렬한 느낌을 즐기며 식사하길 원한다. 음식의 양도 풍부한 걸 선호한다”고 했다. 대만 ‘무에’의 오너 셰프 리치 린도 “식사 시간을 줄일 수 있게 메뉴 숫자도 줄였다”고 했다. 이어 “MZ세대는 요리 재료, 종류 등 요리에 대해 선택하는 폭이 넓어지길 원하기에 이런 흐름을 반영해 메뉴를 개발하고 식당을 운영하고 있다”고 했다.고객들은 점점 더 특별한 식재료를 사용하는 식당에 관심을 갖는다고 했다. 술 소비가 줄어든 것도 공통된 현상이다. 리치 린은 “술은 적게 마시거나 안 마시는 고객도 많아져 특정 음식에는 특정 술을 곁들이도록 권하는 것은 피한다”고 했다. 또 “요리에 대해 너무 많은 정보를 제공하거나 셰프의 요리 철학에 지나치게 초점을 맞추는 건 고객에게 부담을 줄 수 있다”고 덧붙였다. 싱가포르 ‘라비린스’의 오너 셰프인 엘지 한도 “고객이 원하는 요리와 셰프가 하고 싶은 요리 사이에서 줄다리기를 한다. 고객과 셰프 모두 만족하는 요리를 찾으려 애쓴다”고 말했다.정식당을 운영하는 임정식 셰프는 아시아 음식의 위상이 크게 높아졌다고 했다. 임 셰프는 “아시아는 다른 대륙에 비해 각 나라의 고유한 문화가 살아 숨쉰다. 아시아는 이제 세계의 중심에 서 있고, 아시아의 미식 수준도 세계적인 수준이라고 생각한다”고 말했다.

크게보기 제효 안다즈서울강남 셰프(왼쪽에서 세 번째), 김재호 안다즈서울강남 셰프(왼쪽에서 네 번째) 등이 서울 강남구 정식당에서 25일 열린 산펠레그리노 미식 행사에서 미식계 변화에 대해 이야기하고 있다. 산펠레그리노 제공

크게보기 엘지 한 셰프의 ‘유생 타르트’(위 왼쪽), 커크 웨스타웨이 셰프의 ‘캐비어 팬케이크’(위 오른쪽), 제효 셰프의 ‘새우 만두’. 산펠레그리노 제공

크게보기 김재호 셰프가 만든 ‘꿩만두’. 산펠레그리노 제공

크게보기 임정식 셰프가 고로쇠물(오른쪽)과 함께 선보인 디저트 ‘울릉도 메이플’. 산펠레그리노 제공

싱가포르 ‘롤라’의 오너 셰프 조한 시는 “저를 포함해 여성 셰프가 활발하게 활동하는 것이 중요하다. 여성 셰프가 자주 보이면 이들을 특별한 존재로 여기지 않게 된다. 미국 실리콘밸리처럼 미식계에서도 유리 천장을 깨는 여성이 많이 나올 것이라 기대한다”고 말했다.이날 셰프 10명이 요리를 선보였다. 커크 웨스타웨이는 ‘캐비어 팬케이크’를, 엘지 한은 날생선을 야채와 먹는 샐러드인 유생 타르트를 선보였다. 임정식 셰프는 고로쇠물과 함께 울릉도 나무와 돌,이끼 모양으로 만든 디저트 ‘울릉도 메이플’을 내놨다.제효 안다즈서울강남 셰프는 ‘새우 만두’를, 김재호 안다즈서울강남 셰프는 ‘꿩만두’를 각각 선보였다. 김 셰프는 ‘산펠레그리노 영 셰프 경연 대회 2024-2025’ 아시아 결선에서 한국 대표로 참가했다. 제효 셰프는 멘토로 함께 참가했다. 세계 결선 대회는 올해 10월 이탈리아 밀라노에서 열린다.