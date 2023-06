패스트리테일링·유니클로, ‘난민과 함께하는 청년 예술 콘테스트’ 개최

패스트리테일링 난민과 함께하는 청년 예술 콘테스트 공식 포스터



패스트리테일링과 유니클로는 20일 세계 난민의 날(6월 20일)을 기념해 유엔난민기구(UNHCR)와 함께 ‘2023 난민과 함께하는 청년 예술 콘테스트(Youth with Refugees Art Contest)’를 공동 개최한다고 밝혔다.유엔난민기구가 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 기간 중 처음 개최한 난민과 함께하는 청년 예술 콘테스트는 강제로 피난민이 된 지구촌 어려운 이웃에 대한 인식을 제고하고 도움을 유도하기 위해 기획됐다. 지난 제2회 콘테스트에서는 젊은 예술가들이 디자인하고 윤리적인 생산 과정을 통해 제작한 축구공을 판매해 난민 스포츠 프로그램을 위한 기금을 조성한 바 있다.이번 콘테스트는 난민 문제에 대한 인식 제고와 함께 젊은 난민 예술가들이 분쟁에서 벗어나 건설적인 목적을 찾고 스스로를 표현할 수 있도록 장려하는데 중점을 뒀다고 한다.올해 3회를 맞은 콘테스트는 전 세계 10~30대 젊은 아마추어 및 전문 예술가들을 대상으로 하는 미술 공모전으로 진행된다. 공모전 주제는 ‘타지에서 마주치는 희망(Hope Away From Home)’이다. 젊은 난민 예술가의 적극적인 참여를 위해 이번 공보전 수상 작품은 티셔츠로 제작해 일부 유니클로 매장에서 판매할 계획이다. 수익금 전액은 유엔난민기구 난민 지원 프로그램을 위해 기부할 예정이다.패스트리테일링과 유엔난민기구는 예술이 난민을 정서적으로 지원하고 인류애와 건강한 지역사회 발전에 기여할 것이라는 공감대를 형성하고 있다. 이러한 믿음을 바탕으로 콘테스트와 함께 예술 워크숍 프로그램을 추가로 진행한다. 워크숍은 콘테스트 기간 동안 뉴욕과 도쿄를 시작으로 난민 커뮤니티를 통해 개최한다. 난민 문제에 대한 사회적 인식을 제고하고 복지를 개선하기 위한 취지다. 다양한 예술가들과 비영리기관이 프로그램 운영에 협력할 예정이다.야나이 다다시(Tadashi Yanai) 패스트리테일링그룹 대표이사 겸 사장은 “패스트리테일링은 유엔난민기구와 함께 17년 동안 난민을 지원해 왔다”며 “유엔난민기구와 파트너십은 단순히 재정적, 물질적 지원에 그치지 않고 계속되는 난민 문제 해결을 위해 사회적 인식 변화를 유도하고 이들이 자립을 통해 안정적인 삶을 영위할 수 있도록 하는데 목적이 있다”고 말했다. 이어 “패스트리테일링과 유니클로는 앞으로도 도움이 필요한 모든 난민을 지원할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 강조했다.필리포 그란디(Filippo Grandi) 유엔난민기구 최고대표는 “예술은 연대를 표현하고 문화와 언어를 넘나들면서 사람들을 하나로 묶는 힘을 가진 매개체”라며 “패스트리테일링의 오랜 파트너십과 난민 문제 해결에 기여한 헌신에 감사를 표한다”고 전했다.난민과 함께하는 청년 예술 콘테스트 참가작품은 오는 9월 30일까지 접수를 받는다. 자세한 내용은 유엔난민기구 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.한편 유니클로는 세계 난민의 날을 맞아 지난 17일 서울 성동구 소재 메가박스 성수에서 열린 ‘제8회 난민영화제’에 500만 원의 후원금과 행사 유니폼을 지원했다. 난민영화제는 지난 2015년부터 유엔난민기구 한국대표부가 난민인권네트워크와 함께 매년 개최하고 있는 비영리인권영화제다. 유니클로는 2016년부터 난민영화제를 후원했다.동아닷컴 김민범 기자 mbkim@donga.com