방탄소년단, 신곡 ‘옛 투 컴’ 스포티파이 차트 3위 진입…글로벌 인기 계속

사진제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단의 신곡 ‘옛 투 컴’(Yet To Come)이 스포티파이 ‘데일리 톱 송 글로벌’(Daily Top Songs Global) 차트에서 3위를 차지했다.세계 최대 음악 스트리밍 업체 스포티파이의 ‘데일리 톱 송 글로벌’ 차트(6월10일 자)에 따르면, 방탄소년단이 발매한 새 앨범 ‘프루프’(Proof)의 타이틀곡 ‘옛 투 컴’(Yet To Come (The Most Beautiful Moment))은 공개 첫날 총 717만8605회 스트리밍을 기록하며 ‘데일리 톱 송 글로벌’ 차트 진입과 동시에 3위에 올랐다.방탄소년단의 또 다른 신곡 ‘달려라 방탄’은 547만7304회 스트리밍되면서 ‘데일리 톱 송 글로벌’ 차트 6위에 이름을 올렸다. 새 앨범 ‘’프루프‘에 수록된 ’포 유스‘(For Youth)와 ’본 싱어‘(Born Singer)는 각각 11위와 16위에 랭크됐다.스포티파이 ’데일리 톱 송 글로벌‘ 차트에는 새 앨범 ’프루프‘ 수록곡 외에도 방탄소년단과 콜드플레이가 협업한 ’마이 유니버스‘(My Universe)를 포함해 모두 28개의 방탄소년단의 노래가 200위 안에 랭크됐다. 특히, ’버터‘(Butter)는 전날 차트보다 76계단 상승해 50위에 안착했다.’옛 투 컴‘은 은 일본 오리콘이 발표한 최신 차트(6월10일 자)에서도 ’데일리 디지털 싱글‘ 랭킹에서 1위를 차지했다. 이 차트에서 ’달려라 방탄‘은 3위, ’포 유스‘는 5위, ’본 싱어‘는 9위를 기록했다.한편, ’옛 투 컴‘은 세계 97개 국가/지역 아이튠즈 ’톱 송‘ 차트에서 1위(6월11일 오전 8시까지 기준)를 기록했다. 또한, 새 앨범 ’프루프‘가 발매 하루 만에 판매량 215만5363장을 달성함에 따라 방탄소년단은 신보 발매 하루 만에 ’더블 밀리언 셀러‘를 기록한 최초의 아티스트가 됐다.(서울=뉴스1)