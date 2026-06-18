‘월드컵 미녀’ 계보 이을 성조기 비키니女, 알고보니 AI 이미지

2026 북중미 월드컵 경기장에서 포착된 것으로 알려진 ‘성조기 비키니 미녀’ 사진이 전 세계 온라인에서 화제를 모았지만, 실제 인물이 아닌 생성형 인공지능(AI)이 만든 합성 이미지인 것으로 확인됐다.
최근 영국 더선과 스페인 문도데포르티보 등 다수 외신은 월드컵 관중석에서 미국 국기가 그려진 비키니를 입고 응원하는 여성의 사진이 생성형 AI로 제작된 이미지라고 보도했다.
스페인 매체 문도포르티보는 “이제는 고급 탐지 알고리즘조차도 합성 이미지임을 확실하게 식별하기 어려울 정도”라고 지적했다.
● ‘한일월드컵 미나’는 옛말… 유행처럼 번지는 ‘AI 미녀’
월드컵에서 미녀 관중이 화제를 모으는 현상은 오래전부터 이어져 왔다.
2002년 한일월드컵 당시 ‘미나’를 시작으로 2006년 ‘엘프녀’, 2010년 ‘그리스 응원녀’, 2022년 크로아티아 대표팀 팬 ‘이바나 크롤’ 등이 세계적인 관심을 받았다.
하지만 기술이 고도화된 현재는 카메라가 아닌 AI가 이러한 ‘월드컵 여신’을 직접 창조해 내는 시대에 이르렀다. 월드컵 뿐 아니라 스포츠 경기 관중석에 미녀 이미지를 합성해 유포하는 행위가 일종의 유행처럼 번지고 있다.
실제로 지난 5월 국내 프로야구 경기 중계 화면에 등장해 이목을 끌었던 한 미녀 관중 역시 AI로 생성된 허위 영상으로 밝혀져 그 정교함으로 충격을 준 바 있다.
● AI 합성, 단순 바이럴 넘어 부작용 우려
최근에는 이러한 AI 합성 기술이 단순한 흥미 목적을 넘어 부적절한 가짜 사진을 양산하는 도구로도 악용될 수 있다는 지적이 계속되고 있다.
AFP 팩트체크팀에 따르면, 최근 월드컵 경기장 관람석에 아돌프 히틀러의 모습을 정교하게 합성한 사진이 온라인 유포돼 논란을 낳기도 했다. 유포자들은 이를 풍자라고 밝혔으나 일부 국내외 누리꾼들은 적절치 않았다고 지적했다.
이처럼 생성형 AI 기술이 정교해질수록 진위 여부를 판단하기가 불가능에 가까워지고 있다. “이게 바로 AI 규제가 강력하게 필요한 이유”, “이제는 눈으로 보는 것조차 믿을 수 없다”는 반발이 나오는 이유다. 축제 분위기 속에서 무분별하게 유포되고 있는 정교한 AI 합성 사진과 가짜뉴스에 대한 각별한 주의가 필요하다.
황지혜 기자 hwangjh@donga.com
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