젠슨 황, 7일 잠실서 시구… 박정원 두산 회장은 시타

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 서울 잠실야구장에서 열리는 두산베어스 홈경기에 시구자로 나선다. 박정원 두산그룹 회장은 시타를 맡기로 했다.
두산그룹은 황 CEO가 7일 열리는 키움히어로즈와의 정규시즌 홈 경기에서 시구, 박 회장이 시타에 나선다고 4일 밝혔다. 젠슨 황 CEO는 평소 야구에 대한 관심이 각별한 것으로 알려져 있다. 미국 메이저리그와 대만 프로야구 경기에서도 시구를 한 적도 있다. 이번 두산 홈 경기에선 엔비디아 창립연도(1993년)를 의미하는 93번을 새긴 두산베어스 유니폼을 입고 마운드에 오른다. 두산베어스 구단주인 박 회장도 대학 시절 야구 동아리에서 2루수로 활약하기도 했다. 그는 두산 창립연도(1896년)를 의미하는 96번을 유니폼에 새기고 타석에 설 예정이다.
경기에 앞서 박 회장을 비롯한 주요 두산그룹 계열사 경영진들은 별도의 공간에서 황 CEO 등과 환담을 가질 예정인 것으로 전해진다. 엔비디아의 인공지능(AI) 플랫폼과 두산의 로보틱스 기술 협력 등 피지컬AI에 대한 논의가 이뤄질 전망이다. 시구 이후 황 CEO는 엔비디아 직원들 약 200명과 함께 야구 경기를 관람할 예정이다. 이번 이벤트는 엔비디아 측의 요청으로 성사된 것으로 알려졌다. 엔비디아 측에서 시구를 제안하자, 두산그룹이 박 회장의 시타로 화답한 것이다. 두산베어스 홈경기에서 기업인들이 시구와 시타를 하는 건 이번이 처음이다.
한편 게임업계에 따르면 젠슨 황 CEO는 이번 주 서울에서 장병규 크래프톤 의장, 이강욱 최고인공지능책임자(CAIO), 장태석 ‘배틀그라운드’ 지식재산권(IP) 프랜차이즈 총괄 등과도 회동을 가진다. 피지컬 AI를 비롯한 휴머노이드 로봇 사업과 엔비디아의 AI PC 브랜드 ‘RTX 스파크’ 기반 게이밍 협력 방안이 주요 안건이 될 전망이다.
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