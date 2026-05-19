“전화기 톡톡 두번 두드려 주세요” 부산경찰, ‘보이는 112’로 범죄와 재난 489건 대응

“네 112입니다.” “….”(신고자 무응답)
지난해 12월 12일 경찰은 말하지 않고 숨소리만 내는 112신고를 접수했다. 이를 접수한 직원은 “답변이 어려운 상황이면 문자로 보낼 링크를 클릭해 주세요”라고 안내한 뒤 ‘보이는 112’ 인터넷주소(URL)를 여성에게 보내 접속할 수 있게 했다. 이를 통해 현장의 대화 소리를 들으며 상황을 파악해 보니, 여성은 교제 폭력을 당하는 것으로 의심됐다. 경찰은 신고 전화가 걸려 온 건물의 위치와 폭력을 행사하려던 남성의 인상착의를 확인한 뒤 긴급출동해 피해 여성의 안전을 확보했다.
부산경찰청은 이처럼 보이는 112 서비스를 활용해 교제 폭력 등 중요 사건과 재난 상황에 신속하게 대응하고 있다고 19일 밝혔다. 보이는 112는 경찰 신고 접수 과정에서 휴대전화 웹 연결을 통해 신고자의 정확한 실시간 위치와 현장 영상 등을 경찰이 실시간 공유받는 시스템이다. 2022년 1월 전국에 도입됐다.
경찰은 기존 음성 통화 중심의 신고 체계와 달리 현장 상황을 구체적으로 확인할 수 있어 범죄 대응의 속도를 높일 수 있다. 가해자의 위협으로 경찰과 대화하기 어려운 상황에서 신고자는 숫자 버튼을 누르거나, 휴대전화를 ‘톡톡’ 두드리는 방식으로 경찰과 소통할 수 있다. 문자 채팅 기능도 지원된다.
부산경찰청은 지난해 378건, 올해 4월 30일까지 111건의 신고 대응에 보이는 112를 활용했다고 설명했다. 지난해 사례 가운데 47건이 교제 폭력과 가정폭력 등 중요 범죄 관련 신고였다.
재난 대응에도 활용되고 있다. 지난달 26일 부산 해운대구 한 건물 외벽이 무너져 돌이 떨어진다는 신고가 접수되자, 경찰은 보이는 112를 통해 현장 영상을 실시간 확인해 소방과 공동 대응에 나섰다. 1월 25일 부산진구의 한 공원에서 화재가 발생해 연기가 크게 번지고 있다는 신고가 들어왔을 때도 이 시스템을 활용해 화재 규모와 현장 상황을 신속하게 파악했다.
신준희 부산경찰청 112관리팀장은 “더 많은 시민이 위급한 상황에서 활용할 수 있도록 홍보와 현장 대응을 강화하겠다”고 말했다.
김화영 기자 run@donga.com
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