봄날 즐기는 이색 물놀이… 캐리비안 베이 18일 재개장

[Info]
아쿠아틱센터·유수풀 시작으로
실내외 물놀이 시설 순차 가동
삼성물산 리조트부문 에버랜드는 국내 대표 워터파크 캐리비안 베이가 봄단장을 마치고 이달 18일 재개장한다고 13일 밝혔다.
이른 무더위에 올해 캐러비안 베이는 지난해보다 약 2주 일찍 물놀이 시설을 개장한다. 대형 실내 물놀이 시설인 아쿠아틱센터와 유수풀 일부 구간이 먼저 문을 열고, 25일부터는 야외 파도풀이 추가로 가동된다. 자기부상 워터코스터와 토네이도가 결합된 메가스톰은 5월 1일부터 본격 운영된다. 나머지 시설도 여름 성수기 시즌인 7월 초까지 단계적으로 오픈된다.
아쿠아틱센터에서는 실내 파도풀, 퀵라이드, 다이빙풀, 스파 등 다양한 물놀이 시설을 즐길 수 있다. 유수풀에서는 따뜻한 물 위에 몸을 맡긴 채 여유로운 힐링 시간을 보낼 수 있다. 폭 120m, 길이 104m 규모의 초대형 야외 파도풀에서는 최대 2.4m 높이의 인공 파도를 체험할 수 있다.
봄 시즌 캐리비안 베이 대부분 야외 시설 수온은 평균 29도 이상으로 유지된다. 고객 편의와 휴식 경험도 강화됐다. 실외 인기 지역인 파도풀과 키디풀 인근에 체어존을 신설하고 커플체어와 데이베드 개수도 늘렸다. 혹서기에 대비해 야외 튜브라이드와 와일드 블라스터 고객 동선에도 워터 스프레이를 설치했다.
캐리비안 베이 재개장을 맞아 에버랜드를 이용한 고객이 캐리비안 베이에 무료 입장할 수 있는 ‘에버 투 캐비’ 프로모션도 5월 28일까지 진행된다.
이설 기자 snow@donga.com
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