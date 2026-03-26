‘검단호수공원역 파라곤’ 4월 분양

인천 ‘검단호수공원역 파라곤’이 오는 27일 본격 분양에 돌입한다.
검단호수공원역 파라곤은 인천 검단신도시 일원에 지하2층~지상 최고 24층 7개동 전용 84㎡ 단일평형 총 569가구 규모로 조성된다. 타입은 84㎡A 297가구, 84㎡B 272가구로 나뉜다.
검단호수공원역 파라곤은 인천지하철 1호선 검단호수공원역과 신검단중앙역 역세권 단지라 대중교통 이용이 수월할 전망이다. 학교 접근성도 개선된다. 오는 2028년 검단7초와 검단3중이 단지 인근에 개교 예정이다.
이 단지는 동양건설산업이 시행과 시공을 모두 맡은 자체사업이다. 사업자는 앞서 ‘검단신도시 파라곤 보타닉파크’와 ‘검단신도시 파라곤 센트럴파크’를 성공적으로 분양한 바 있다.
특히 기존 대비 약 1.4배 넓은 6m 광폭거실과 다양한 수납공간을 갖춘 와이드 특화평면를 갖춘 것이 특징이다. 실내골프연습장·도서관 등 커뮤니티시설도 조성될 예정이다.
청약 일정은 내달 6일 특별공급을 시작으로, 7일 1순위를 받는다. 당첨자 발표는 4월 14일, 정당계약은 4월 27일~5월 1일까지 5일간 받는다.
인천광역시 또는 서울 및 경기도 거주자 중 청약통장 가입기간 12개월 이상, 지역별 면적별 예치금액 충족시 1순위 청약이 가능하다. 만 19세 이상이면 유주택자는 물론 세대주가 아니어도 청약할 수 있다. 실거주 의무는 없다. 입주예정일은 2028년 7월이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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