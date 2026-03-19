[K-TECH 글로벌 리더스] 〈현대차그룹①〉불확실성 압도한 ‘新성장전략’…車부터 로봇·SW·스마트팩토리까지

정의선 현대차그룹 회장이 지난해 3월 26일(현지시간) 미국 조지아주 엘라벨에 위치한 ‘현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)’ 준공식에 참석해 환영사를 하고 있다. 현대차그룹 제공

많은 전문가들은 현대차그룹의 성장 원동력으로 1967년 회사를 설립한 정주영 선대회장의 이른바 ‘불굴의 도전정신’을 꼽습니다. 그의 수많은 어록은 현재까지도 회자됩니다. 그중 가장 유명한 “임자, 해 봤어?”는 도전하지도 않은 채 불가능하게 여기지 말라는 의미입니다. 어려웠던 한국 산업에 경종을 울린 한 마디였습니다.1998년 기아를 인수하며 현대차와 기아 회장에 오른 정몽구 회장은 질적 양적 측면에서 진정한 글로벌 기업으로의 도약에 집중했습니다. 특히 끈질길 정도로 ‘품질경영’을 밀어붙였습니다. 이 같은 노력 덕분에 2016년 미국 시장조사 업체 제이디파워의 신차 품질조사에서 현대차와 기아가 처음으로 최우수 평가를 받아냈습니다. 품질경영은 글로벌 빅5 자동차 기업으로 거듭난 비결과 일맥상통합니다.6년이 흐른 지금 정의선 회장의 말은 현실로 다가오고 있습니다. 정의선 회장은 전통적 사업 영역과 신사업 간 합리적 균형은 물론 핵심 기술 내재화와 경쟁자와의 전략적 협업, 우수인재 발탁과 글로벌 인재 영입 등 내외부 역량의 조화를 통해 급변하는 산업 환경 속에서 현대차그룹을 유연하면서도 강력한 조직으로 진화시키는 중입니다.현대차그룹의 위상은 가파르게 상승하고 있습니다. 2022년 처음 글로벌 판매 3위에 오른 이후 ‘톱3’를 지속하고 있고, 영업이익률은 업계 최고 수준을 기록했습니다. 뿐만아니라 현대차·기아는 창사 이래 처음으로 세계 3대 신용평가사로부터 신용등급 A를 획득했습니다.현대차그룹은 전동화, 수소, SDV(소프트웨어 중심 자동차), 로보틱스, 자율주행, AAM 등 미래 기술 전반에 대한 투자를 확대하며 자동차 산업의 틀을 뛰어 넘어 인류의 자유로운 이동과 연결이 가능하도록 모빌리티 영역을 재정의하고 있습니다.

현대자동차 아이오닉 5, 6, 투싼 하이브리드(왼쪽부터)가 US 뉴스 앤드 월드 리포트가 주관하는 ‘2025 최고의 하이브리드 및 전기차 어워즈’에서 3개 부문 수상의 영예를 안았다. 현대자동차 제공

현대자동차 아이오닉 5가 전 세계에서 가장 높은 주행 가능 도로로 알려진 인도 북부의 ‘움링 라(해발 5799m)’서부터 인도에서 가장 낮은 고도를 지닌 지역인 남부 ‘쿠타나드(해발 -3m)’까지 총 5802m 고도차 주행을 문제없이 주파했다. 이 기록은 기네스북 ‘최고 고도차 주행 전기차 부문’에 등재됐다.

1월 5일 미국 라스베이거스 만달레이베이 컨벤션센터에서 열린 현대자동차그룹의 프레스콘퍼런스에서 보스턴다이내믹스의 ‘차세대 전동식 아틀라스 연구형 모델’이 보다 산업 현장에 적합하게 설계된 ‘차세대 전동식 아틀라스 개발형 모델’을 우스꽝스러운 포즈로 소개하고 있다. 현대차그룹 제공

정의선 현대차그룹 회장이 지난해 3월 26일(현지시간) 미국 조지아주 엘라벨에 위치한 ‘현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카’ 준공식에 참석해 생산된 아이오닉 5 차량에 기념 서명을 하고 있다. 현대차그룹 제공

전동화라는 거대한 전환의 흐름 속에서 글로벌 완성차 산업은 복합 전략 시대로 진입하고 있습니다. 현대차그룹은 특정 기술에 집중하기보다 멀티 파워트레인과 미래 모빌리티 전반을 동시에 공략하는 전략을 선택했습니다. 이는 불확실성이 큰 시장 환경에서 위기를 분산하는 동시에, 각 시장별 최적 해법을 확보하기 위한 포석입니다.현대차그룹이 최근 공개한 차세대 하이브리드 시스템은 내연기관 기반 전동화 전략의 구조적 전환을 보여주는 사례로 평가됩니다. 전기차 전환 속도가 예상보다 더딘 글로벌 시장 환경 속에서 하이브리드는 독립적인 경쟁력을 갖춘 핵심 파워트레인으로 재정의되고 있습니다.현대차 하이브리드 시스템은 기존 보조 모터 중심 구조에서 벗어나 P1과 P2 모터를 병렬로 구성한 듀얼모터 아키텍처에 있습니다. 엔진에 직결된 P1 모터는 시동과 발전, 보조 토크를 담당하며 에너지 손실을 최소화하고, 변속기와 연결된 P2 모터는 실제 구동과 회생제동을 수행합니다. 이러한 역할 분리는 엔진과 모터 간 효율적인 협업을 가능하게 하며 동력 전달 과정에서의 지연과 이질감을 줄여 주행 완성도를 높이는 효과를 냅니다.엔진에서는 과팽창 사이클을 기반으로 한 열효율 개선이 핵심 기술로 적용됐습니다. 압축 대비 팽창 비율을 높여 연소 에너지의 회수율을 극대화하고, 불필요한 손실을 줄이는 방식입니다. 하이브리드 시스템 특성상 엔진이 효율이 높은 구간에서만 선택적으로 작동한다는 점과 맞물리면서 전체적인 연비 향상에 크게 기여합니다.주목할 부분은 전기차 수준의 기능이 적극적으로 도입됐다는 점입니다. 외부로 전력을 공급하는 V2L, 엔진 구동 없이 공조 시스템과 전장 기능을 사용할 수 있는 스테이 모드, 주행 환경에 맞춰 회생제동 강도를 조절하는 스마트 제어 기술, 그리고 내비게이션과 연동된 예측형 에너지 관리 시스템 등이 대표적입니다.전기차는 현대차그룹 중장기 성장 전략으로 꼽힙니다. 전용 플랫폼과 배터리 기술, 소프트웨어 역량이 핵심 축입니다. 현대차그룹 전기차 전용 플랫폼 ‘E-GMP’는 설계 단계부터 전기차에 최적화돼 있습니다. 이 플랫폼은 배터리를 차량 하부에 배치하는 스케이트보드 구조를 채택하고 있습니다. 무게 중심을 낮추고 주행 안정성을 높이는 장점을 극대화한 것입니다. 또한 실내 공간을 획기적으로 확장할 수 있는 장점을 갖고 있습니다.특히 고전압 기반 충전 시스템은 사용자 경험을 크게 바꾸는 요소입니다. 800볼트 전압 체계를 적용하면 동일한 전력량을 더 낮은 전류로 전달할 수 있어 발열이 줄어들고 충전 속도가 빨라집니다. 이로 인해 충전 시간이 대폭 단축됩니다. 실제로 배터리 잔량 10%에서 80%까지 충전 시간은 불과 10분 남짓입니다. 또한 배터리 관리 시스템은 셀 단위의 상태를 실시간으로 모니터링하고, 온도와 충전 상태를 최적화함으로써 배터리 수명과 안전성을 동시에 확보합니다.전기차의 진정한 경쟁력은 소프트웨어에서 결정됩니다. 차량 내 다양한 전자제어장치는 하나의 통합된 시스템으로 연결되고 있습니다. 이를 통해 차량은 지속적으로 진화하는 플랫폼이 됩니다. 무선 업데이트 기술을 통해 차량의 성능과 기능을 구매 이후에도 개선할 수 있습니다. 이는 자동차를 완성품이 아니라 소프트웨어 기반 서비스로 변화시키고 있습니다.수소 기술은 또 다른 축에서 접근해야 합니다. 수소연료전지 시스템은 화학 반응을 통해 전기를 생산하는 구조를 갖고 있습니다. 이 과정에서 배출되는 것은 물뿐입니다. 기술적으로는 연료전지 스택의 효율과 내구성이 핵심입니다. 스택 내부에서는 수소 이온이 이동하며 전자가 외부 회로를 통해 흐르는데, 이 과정에서의 손실을 최소화하는 것이 중요합니다. 현대차그룹은 촉매 효율 개선과 분리판 구조 최적화 등을 통해 출력 밀도를 높이고 있습니다.수소차는 특히 상용차에서 높은 경쟁력을 갖습니다. 대형 트럭이나 버스는 배터리만으로 충분한 주행거리를 확보하기 어렵고, 충전 시간 역시 부담이 됩니다. 반면 수소는 짧은 시간 내에 충전이 가능하며 장거리 운행에도 적합합니다. 이러한 특성 때문에 물류와 운송 분야에서 수소차 도입이 빠르게 확대될 가능성이 있습니다.제조 부문에서도 디지털 전환이 핵심입니다. 현대차그룹 스마트팩토리 전략은 제조 전 과정을 데이터 기반으로 통합하는 ‘소프트웨어 중심 생산체계(SDF)’로의 전환을 목표로 하고 있습니다. 전기차와 맞춤형 생산 수요 확대, 그리고 글로벌 생산 거점의 효율성 제고라는 과제를 동시에 해결하기 위한 중장기 전략입니다.이 전략의 중심에는 생산 공정의 디지털화가 자리하고 있습니다. 현대차그룹은 설계, 생산, 물류, 품질 관리에 이르는 전 과정을 하나의 데이터 흐름으로 연결하는 ‘디지털 트윈’ 기술을 적극 도입하고 있습니다. 실제 공장을 가상 공간에 그대로 구현해 공정 변경이나 설비 배치를 사전에 검증함으로써 시행착오를 줄이고, 생산성 향상과 비용 절감을 동시에 추구하는 구조입니다. 이는 신차 개발 주기 단축과 초기 품질 안정화에 중요한 역할을 합니다.최근 생산 현장은 로봇과 인공지능 기반 자동화가 빠르게 확대되고 있습니다. 용접, 도장, 조립 등 기존 자동화 영역뿐 아니라, 부품 이송과 검사, 물류까지 자율화 범위가 넓어지고 있습니다. 현대차그룹은 로봇 계열사인 Boston Dynamics 기술을 생산라인에 접목해 이동형 로봇과 협동로봇을 활용한 유연 생산 체계를 구축하고 있습니다.데이터 활용도 중요한 요소입니다. 특히 공정 데이터를 실시간으로 수집·분석하는 제조 실행 시스템(MES)과 AI 기반 품질 관리가 핵심입니다. 생산 과정에서 발생하는 미세한 이상 징후를 조기에 감지하고, 불량을 사전에 예방하는 체계를 통해 품질 경쟁력을 강화하고 있습니다. 나아가 설비 고장을 예측하는 예지 정비도 병행해 가동률을 극대화하고 있습니다.스마트팩토리 전략은 물류 혁신과도 긴밀히 연결됩니다. 부품 공급과 재고 관리는 자동화된 물류 시스템과 연동됩니다. 공장 내부에서는 자율주행 운반 로봇(AMR)이 부품을 실시간으로 공급합니다. 이는 재고를 최소화하면서도 생산 차질을 방지하는 ‘저재고 고효율 구조’를 가능하게 합니다.이러한 전략은 실제 거점에서 구체화되고 있습니다. 현대차그룹 싱가포르 글로벌 혁신센터는 대표적인 스마트팩토리 테스트베드로, 소량 다품종 생산과 고객 맞춤형 주문 생산을 실험하는 공간입니다. 이곳에서는 온라인 주문부터 생산, 배송까지 전 과정을 통합 관리하며 전통적인 대량 생산 체제와 차별화된 제조 모델을 제시하고 있습니다.국내에서도 전동화 생산 체계 전환이 진행되고 있습니다. 전기차 전용 공장 구축과 함께 기존 공장도 스마트팩토리화가 병행되며 생산 유연성과 효율성을 동시에 확보하는 방향으로 재편되고 있습니다. 내연기관 중심 생산 구조에서 전동화 중심으로의 전환 과정에서 발생할 수 있는 비효율을 최소화하기 위한 조치로 볼 수 있습니다.스마트팩토리는 생산 공정 전반에서 데이터를 수집하고 분석함으로써 최적의 생산 조건을 유지합니다. 센서를 통해 수집된 데이터는 실시간 분석이 이뤄집니다. 이상 징후가 감지되면 즉시 대응하도록 설계돼 있습니다. 디지털 트윈 기술을 활용하면 실제 공장을 가상 공간에 구현해 다양한 시나리오를 사전에 검증할 수 있습니다. 생산 효율을 높이고 시행착오를 줄이는 데 큰 역할을 합니다.현대차그룹 글로벌 시장 전략은 지역별 수요 구조와 규제 환경의 차이를 반영해 현지화 생산을 결합하는 방식으로 전개되고 있습니다. 북미, 유럽, 인도 등 주요 권역별로 접근 방식이 뚜렷하게 구분된다는 점이 특징입니다.먼저 북미 시장에서 현대차·기아는 전기차와 하이브리드를 병행하는 ‘투트랙 전략’을 채택하고 있습니다. 미국은 전기차 전환 속도가 정책과 인프라에 따라 변동성이 큰 시장이기 때문에 순수 전기차 중심의 단일 전략보다는 하이브리드를 포함한 유연한 포트폴리오가 요구됩니다. 이에 따라 현대차그룹은 전용 전기차 플랫폼을 기반으로 한 모델을 확대하는 한편, 차세대 하이브리드 시스템을 적용한 SUV 제품군을 강화하고 있습니다.생산 거점도 확대하고 있습니다. 미국 조지아주 HMGMA를 중심으로 전기차 및 배터리 현지 생산을 통해 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 보조금 요건을 충족하고 가격 경쟁력을 확보하려는 전략입니다. 북미 시장을 글로벌 생산 거점으로 삼겠다는 의도를 반영합니다.유럽 시장에서는 보다 강한 전동화 드라이브가 요구됩니다. 유럽연합(EU)의 탄소 배출 규제가 세계에서 가장 엄격한 수준이기 때문에 현대차그룹은 이 지역에서 사실상 전기차 중심 전략을 전개하고 있습니다. 내연기관 및 하이브리드 비중을 점진적으로 축소하고, 전기차 판매 비중을 빠르게 끌어올리는 것이 핵심입니다.특히 현대차와 기아는 유럽 소비자의 선호에 맞춘 디자인과 주행 성능, 경쟁력 있는 가격대를 기반으로 전기차 시장 점유율 확대를 추진하고 있습니다. 또한 충전 인프라 확대와 에너지 생태계 변화에 대응하기 위해 차량뿐 아니라 충전 서비스 및 에너지 솔루션과의 연계도 강화하고 있습니다.인도 및 기타 신흥시장은 가격 민감도가 높고 전기차 인프라가 제한적이기 때문에 급격한 전동화보다는 단계적 전환 전략이 현실적입니다. 내연기관과 소형차 중심의 경쟁력을 유지하면서 점진적으로 전동화 모델을 확대하는 데 초점이 맞춰져 있습니다.특히 인도 시장에서는 소형 SUV와 해치백 중심의 전략을 유지하면서, 향후 저가형 전기차 및 하이브리드 모델을 통해 전동화 전환을 유도할 계획입니다. 동시에 현지 생산 비중을 높여 가격 경쟁력을 확보하고, 공급망 리스크를 줄이는 전략도 병행되고 있습니다.

현대차그룹 미래 모빌리티 전략은…



Q. 현대차의 과거 싸구려차 일화는 무엇인가요.



1980년대 현대 엑셀이 미국 시장에 진출하면서 가격 경쟁력으로 큰 인기를 얻었습니다. 하지만 이후 품질과 내구성 문제로 인해 ‘싸지만 고장이 잦은 차’라는 이미지가 형성되며 한때 싸구려차라는 인식이 있었습니다. 이 경험을 계기로 품질 개선과 브랜드 혁신을 추진해 현재는 글로벌 경쟁력을 갖춘 현대자동차로 성장했습니다.



Q. 현대차의 전기차 전략은 무엇인가요?



현대차는 전용 플랫폼을 기반으로 전기차 라인업을 확대하고 있습니다.

특히 아이오닉 브랜드를 중심으로 글로벌 시장을 공략하며 충전 속도와 배터리 효율 개선을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 궁극적으로는 전기차 판매 비중을 확대해 친환경 모빌리티 기업으로 전환하는 것이 목표입니다.



Q. SDV란 무엇이며 왜 중요한가요?



SDV는 소프트웨어로 차량 기능이 정의되는 자동차로, 무선 업데이트를 통해 지속적으로 성능을 개선할 수 있습니다. 이를 통해 차량이 하나의 플랫폼으로 진화하며 현대차는 자율주행과 데이터 기반 서비스를 강화하고 있습니다.



Q. 현대차의 스마트팩토리 특징은 무엇인가요?



AI와 로봇 기반 자동화 생산, 디지털 트윈을 활용한 공정 최적화, 다품종 유연 생산 체계가 핵심입니다. 이를 통해 생산 효율성과 품질을 동시에 확보하고 있습니다.



Q. 현대차가 미국에 대규모 투자를 하는 이유는 무엇인가요?



가장 큰 이유는 현지 생산을 통한 시장 대응력 강화입니다. 미국은 핵심 자동차 시장으로 빠른 공급이 중요하고 인플레이션 감축법에 따라 현지 생산 시 보조금 혜택을 받을 수 있으며 물류비 절감과 관세 리스크를 줄일 수 있는 장점이 있습니다. 또한 전기차와 배터리 생산을 현지화함으로써 글로벌 공급망 안정성까지 확보하려는 전략입니다.