LG유플 홍범식, MWC26 기조연설… “자사 AI 익시오로 글로벌 승부”

홍범식 LG유플러스 대표(CEO·사진)가 세계 최대 정보통신기술(ICT) 박람회 ‘모바일월드콩그레스 2026(MWC26)’ 기조연설에서 자사 인공지능(AI) 콜 에이전트 ‘익시오(ixi-O)’로 글로벌 통신 시장의 새 표준을 주도하겠다고 선언했다.
2일(현지시간) 스페인 바르셀로나 MWC26 전시장. 국내 통신사 CEO 중 유일하게 올해 MWC 공식 기조연설자로 나선 홍 대표는 손주 탄생을 알리던 아들의 떨리는 목소리를 회상하며 말문을 열었다. 그는 “텍스트나 이메일로 이 소식을 들었다면, 그만큼 감동할 수 있었을까”며 “(그런 감동을 주는 것이) 바로 음성 커뮤니케이션의 힘”이라고 말했다.
모바일 기술이 비약적으로 발전했음에도 통화 경험은 정체되어 있다는 것이 홍 대표의 진단이다. 발신자 확인 불가, 보이스피싱 우려, 기억의 한계로 인해 통화가 오히려 ‘불편한 수단’으로 전락했다는 분석이다.
이러한 문제의 해결책으로 홍 대표가 제시한 것이 인공지능(AI)과의 결합, 바로 ‘익시오’다. 홍 대표는 “음성이 사람들을 연결하는 본질적인 수단으로 다시 자리매김하도록 AI 콜 에이전트와 함께하는 여정을 시작했다”고 익시오를 소개했다.
익시오는 단순 음성 인식을 넘어 대화의 맥락과 감정, 어조까지 파악한다. 상대방의 감정 상태를 감지해 적절한 대응을 돕고, 보이스피싱 등의 위협도 실시간으로 차단한다. 홍 대표는 “지금까지는 명령을 받아 수행하는 AI 비서였다면, 이제는 대화 맥락을 이해하고 스스로 필요한 일을 찾아 나서는 능동적 에이전트로 진화할 것”이라고 전망했다.
홍 대표는 다양한 AI 서비스가 등장하는 시대에 음성 AI가 중심 역할을 담당할 것으로 내다봤다. 그는 “스마트 글라스 같은 웨어러블 기기부터 피지컬 AI까지 수많은 디바이스가 등장하는 시대에는 음성이 핵심 인터페이스가 될 것”이라며 “사용자를 가장 깊이 이해하는 보이스 에이전트가 미래 소통의 중심”이라고 강조했다.
김재형 기자 monami@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지