최수연 네이버 대표 “엉덩이 힘 믿어라”…서울대 졸업식 축사

최수연 네이버 대표가 불확실성의 시대를 극복할 무기로 집요한 성실함을 뜻하는 ‘엉덩이의 힘’을 꼽았다.
최 대표는 25일 모교인 서울 관악구 서울대에서 열린 제80회 전기 학위수여식에 축사자로 나서 “불확실성의 시대에 맞설 수 있는 무기는 바로 엉덩이의 힘”이라고 밝혔다. 그가 정의한 엉덩이의 힘이란 “(남들이 지루해하고 불안해하며) 포기하고 싶을 때 기어이 자리를 지키고 앉아 끝까지 파고드는 집요한 성실함”이다.
최 대표는 “세상은 요란한 사람을 좋아하는 것 같지만 지루함을 견디는 미련한 사람들을 무엇보다 필요로 한다”며 “깊이 몰입하다 보면 넘어지더라도 앞으로 넘어질 수 있다”고도 했다. 인공지능(AI)을 중심으로 정보기술(IT) 산업이 급변하고 글로벌 빅테크와의 경쟁이 격화하는 환경일수록, 묵묵히 본질에 집중하는 우직한 끈기가 곧 경쟁력이라는 뜻으로 읽힌다.
서울대 지구환경시스템공학과 ‘2000학번’인 최 대표는 2005년 네이버에 입사해 커뮤니케이션과 마케팅 조직에서 근무했다. 이후 연세대와 미국 하버드대 법학전문대학원을 거쳐 변호사로 일하다 2022년 3월부터 네이버를 이끌고 있다. 탄탄대로처럼 보이는 이력이지만, 그의 삶 역시 도전과 실패의 연속이었다. 공대에 입학했으나 적성이 맞지 않아 다른 전공을 기웃거렸고, 원하던 직장 면접에서 탈락했다. 네이버 입사 후 첫 부서인 홍보실에서도 잦은 시행착오를 겪었다고 했다.
최 대표는 “계획대로 되지 않았기에 상상하지 못했던 더 많은 기회를 만났다”며 “정해진 트랙이 없다는 건 역설적으로 어디로든 갈 수 있다는 뜻”이라고 청년들을 격려했다.
