흉기로 88회 찔러 아내 살해한 70대 남편 징역 18년

딸 집에서 아내를 흉기로 88회 가량 찔러 살해한 70대 남편이 징역 18년을 선고받았다.
8일 법조계에 따르면 의정부지법 고양지원 형사1부(부장판사 김희수)는 살인 혐의로 구속 기소된 70대 남성 A 씨에 대해 징역 18년을 선고했다. 5년간의 보호관찰을 받을 것도 명령했다.
A 씨는 지난해 9월12일 오전 11시 18분경 경기 고양시에 있는 딸의 집에서 아내를 흉기로 찔러 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 사전에 흉기를 챙겨간 A 씨는 아내를 총 88회 가량 찌른 것으로 조사됐다.
범행에 이르게 된 결정적 계기는 말다툼이었다. 아내가 다른 사람이 사용하던 플라스틱 서랍장 등을 집으로 가지고 오자 A 씨는 “왜 남이 쓰던 쓰레기를 집에 가지고 오냐”며 다툼을 벌이는 식이다. 범행 전날에도 이와 관련해 말다툼을 벌였다고 한다.
아내는 결국 “집을 나가겠다”며 고양시에 있는 딸의 집으로 갔고, 귀가하지 않는 아내에 격분해 A 씨는 범행을 저지른 것으로 파악됐다. 재판 과정에서 A 씨는 순간적인 감정 폭발로 인한 우발적인 범행이라고 주장했으나, 재판부는 받아들이지 않았다.
재판부는 “범행 현장으로 이동할 때 흉기를 가방에 챙겨간 점, 경찰 조사에서 일관되게 ‘죽일 생각을 하고 있었다’고 진술한 점 등을 종합하면 계획적 살인 범행에 해당한다”고 판단했다.
또 “범행 수법이 매우 잔혹할뿐만 아니라 피해자는 극심한 고통과 공포를 느끼며 생을 마감했을 것으로 보인다”며 “그럼에도 피고인은 피해자의 ‘독특한 자존심’을 여러번 언급하면서 범행의 책임을 피해자에게 전가하는 태도를 보이기도 했다”고 설명했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
