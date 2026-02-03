직주근접 아파트 꾸준한 수요

하루 100만 명이 넘는 경기도민이 서울로 출근하며 평균 1시간 이상을 이동에 쓰는 것으로 나타났다. 특히 강남까지는 평균 1시간 30분이 소요돼, 왕복 기준 하루 3시간 가까이를 길 위에서 보내는 셈이다.
경기연구원이 SK텔레콤 통신 데이터를 분석한 결과, 경기 각 지역에서 서울 강남까지 평균 출근 시간은 88.8분, 여의도까지는 91.7분으로 집계됐다. 장시간 출퇴근은 단순한 교통 문제를 넘어 여가와 가족 시간 확보를 어렵게 만들고, 반복되는 이동으로 피로가 누적되면서 삶의 질 저하로 이어질 수 있다.
이 같은 문제의 대안으로 주목받는 것이 ‘직주근접 아파트’다. 이러한 흐름은 청약시장에서도 뚜렷하게 나타난다. 지난 1월 성남시 분당구 구미동에서 분양한 ‘더샵 분당센트로’는 판교 테크노밸리와 분당 업무지구 인접 입지를 앞세워 1순위 평균 51.3대 1의 경쟁률을 기록했다. 과천 주암지구의 ‘과천주암 C1블록’ 역시 우면산터널과 지하철 4호선, 신분당선을 통해 강남과 판교 접근성이 뛰어나다는 점이 부각되며 지난달 21일 일반공급 경쟁률이 846대 1까지 치솟았다.
광명시에서 지난해 11월 공급된 ‘힐스테이트 광명11’도 지하철 7호선 광명사거리역 초역세권 단지로, 가산디지털단지와 강남 업무지구를 환승 없이 이동할 수 있다는 점이 주목받으며 1순위 평균 36.7대 1의 경쟁률을 기록했다.
이 같은 흐름 속에 이달 수도권 분양시장에서도 주요 업무지구 접근성이 뛰어난 직주근접 단지들이 잇달아 공급될 예정이다.
쌍용건설은 부천에 ‘쌍용 더 플래티넘 온수역’을 2월 분양한다. 지하 3층~지상 최고 35층, 총 759가구 규모로 조성된다. 이 중 전용면적 59·84㎡ 230가구가 일반분양 물량이다. 지하철 1·7호선이 교차하는 온수역을 도보로 이용할 수 있는 더블 역세권 입지로, 가산디지털단지(10분대), 여의도(20분대), 서울역(30분대), 강남(30분대) 등 주요 업무지구로의 이동이 수월하다.
DL이앤씨·GS건설·SK에코플랜트 컨소시엄은 구리시 수택동 일원에서 ‘구리역 하이니티 리버파크’를 분양할 예정이다. 지하 6층~지상 최고 35층, 26개 동, 총 3022가구 규모로 이 중 전용면적 29~110㎡ 1530가구가 일반분양된다. 지하철 8호선과 경의중앙선 환승역인 구리역이 도보권에 위치한 더블 역세권 단지로, 잠실역까지 20분대, 2호선 환승 시 삼성역 등 강남 업무지구까지 30분대 접근이 가능하다.
포스코이앤씨는 서울에서 ‘더샵 신길센트럴시티’를 분양할 예정이다. 지하 2층~지상 35층, 16개 동, 총 2,054가구(전용면적 51~84㎡) 규모로, 이 중 477가구가 일반분양된다. 지하철 7호선 신풍역이 인접하다.
지방 권역에서도 산업단지를 배후로 한 직주근접 단지가 공급을 앞두고 있다. GS건설은 경남 창원특례시 성산구에서 ‘창원자이 더 스카이’를 분양할 예정이다. 지하 5층~지상 최고 49층, 4개 동, 전용면적 84·106㎡ 총 519가구 규모로, 이 중 509가구가 일반분양 물량이다. 단지 반경 2.3km 이내에 12만 명이 근무하는 창원국가산업단지가 위치해 있다.
자이에스앤디는 경북 상주시에서 ‘상주자이르네’ 총 773가구를 분양한다. 6년 만에 상주시에 공급되는 새 아파트로, 상주시가 미래 성장동력으로 육성 중인 이차전지 클러스터 산업단지(계획) 인근에 들어설 예정이다.
