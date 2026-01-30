서울강민신경과의원, ‘2025 올해의 우수브랜드 대상’ 어지럼증·치매 대표의원 부문 수상

  • 동아일보

김정은 서울강민신경과 대표원장. 서울강민신경과의원제공
서울강민신경과의원이 JY네트워크에서 주최하고 중앙일보가 후원한 ‘2025 올해의 우수 브랜드 대상’에서 어지럼증·치매 대표 의원 부문을 수상했다.

서울강민신경과의원은 20년 이상 치매 환자를 전문적으로 진료해 온 신경과 전문의 김정은 대표원장을 중심으로, 어지럼증과 인지장애를 체계적으로 진단·치료하는 뇌 신경계 전문 의원이다. 오랜 임상 경험을 바탕으로 증상 중심이 아닌 원인 중심의 진료를 이어오며 지역사회에서 신뢰를 쌓아왔다.

서울강민신경과의원은 귀 질환을 전문적으로 보는 박찬희 원장과의 긴밀한 협진 시스템을 통해 어지럼증과 치매를 입체적으로 진료하고 있다. 어지럼증은 귀와 뇌 기능이 복합적으로 작용하는 증상이며, 치매 역시 청력 저하와 전정 기능 이상이 인지 기능 저하의 중요한 위험 요인으로 작용할 수 있다는 점에 주목해 왔기 때문이다. 이에 따라 신경과적 평가와 함께 청력 및 전정 기능을 함께 고려한 통합 진료를 시행한다.

이 같은 협진 체계는 불필요한 검사와 치료를 줄이는 동시에, 환자 개인의 상태에 맞춘 보다 정확한 진단과 치료로 이어지고 있다. 단순한 증상 완화에 그치지 않고, 환자와 보호자가 질환을 이해하고 장기적인 관리 방향을 설정할 수 있도록 돕는 점도 특징이다.

박찬희 진료원장은 “뇌를 보는 의사와 귀를 보는 의사가 각자의 영역을 넘어 함께 진료해 온 시간이 의미 있게 평가받은 것 같아 감사하다”며 “앞으로도 어지럼증과 치매 환자에게 보다 정확하고 실질적인 도움이 되는 협진 진료를 이어가겠다”고 수상 소감을 전했다.

#서울강민신경과의원#어지럼증#치매#신경과 전문의
지희수 기자 heesuji@donga.com
