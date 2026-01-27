현대제철, 美루이지애나 제철소 건설 본격화…유상증자로 합작법인에 4조원 조달

현대제철 미국 전기로 제철소 모형 사진. 현대제철 제공
현대제철이 미국 루이지애나주 일관제철소 건설을 위해 현지 합작 법인에 4조 원 이상의 자금을 조달한다.

27일 현대제철은 23일 이사회 결의를 거쳐 현대제철 미국 법인의 해외 종속 법인인 현대포스코루이지애나가 제3자 배정 방식의 유상증자를 진행한다고 공시했다. 유상증자는 기업이 자본금을 늘리기 위해 새 주식을 발행해 투자자에게 돈을 받고 파는 개념으로, 이자 부담 등 없이 대규모 사업 자금을 마련하는 방식이다. 이같이 조달한 4조2688억 원은 미국 루이지애나주 전기로 제철소 건설에 쓰일 예정이다. 투자 기간은 올해부터 2029년 1분기(1~3월)까지다.

이번 유상증자에는 현대제철 미국 법인은 물론 향후 제철소의 거래처가 될 현대자동차 미국 법인, 기아 미국 법인, 포스코루이지애나가 참여한다. 최종 지분율은 현지 합작 구조에 맞춰 현대제철 50%, 현대차 15%, 기아 15%, 포스코 20%로 구성된다. 제철소 건설 후 생산될 슬래브(쇳물을 굳혀 만든 반제품)는 현대차 앨라배마주 공장, 기아 조지아주 공장 등에 공급될 예정이다.

현대제철은 북미 저탄소 공급망 전략의 핵심 축으로 전기로 기반 철강 생산 거점이 될 해당 제철소 건설을 추진해왔다. 특히 북미 시장 자동차 강판 특화 생산체계를 갖추고 연간 270만t의 열연 및 냉연도금 판재류를 생산한다는 계획이다.

최원영 기자 o0@donga.com
