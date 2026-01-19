트럼프 그린란드 위협은 노벨상 때문? “상 안줬으니 평화만 생각 안해”

도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드에 대한 영유권 주장을 자신의 노벨평화상 수상 여부와 연관 짓고 있는 것으로 나타났다.
노벨평화상 수상을 주관하는 노르웨이 노벨위원회가 있는 노르웨이의 총리에게 그린란드 위협의 배경으로 ‘노벨평화상 수상 불발’을 언급한 것이다. 노르웨이 정부는 “노벨평화상은 노르웨이 정부가 아니라 노벨위원회에서 결정한다”고 선을 그었다.
19일(현지 시간) 블룸버그통신은 트럼프 대통령은 요나스 가르 스퇴르 노르웨이 총리에게 보낸 편지를 입수했다고 보도하며 관련 내용을 공개했다.
이에 따르면 트럼프 대통령은 “내가 8개 이상의 전쟁을 중단시켰는데도 당신의 나라가 나에게 노벨평화상을 주지 않기로 결정했다는 점에서 나는 이제 더 이상 순수하게 평화만을 생각해야 한다는 의무를 느끼지 않는다”고 밝혔다.
그는 또 “평화가 여전히 중요한 고려 사항이지만, 이제 미국에 무엇이 이롭고 적절한지를 생각할 수 있게 됐다”며 “우리가 그린란드에 대해 완전하고 전면적인 통제권을 가지지 않는 한 세계는 안전하지 않다”고 주장했다.
이어 “왜 그들(덴마크)이 ‘소유권’을 갖고 있나”라며 “문서화된 증거도 없고, 수백 년 전 배 한 척이 정박했을 뿐이다. 우리 배도 그곳에 정박했다”고 했다.
트럼프 대통령은 노벨평화상에 대한 욕심을 노골적으로 드러내왔다. 지난해 2기 집권 이후 지속적으로 자신의 ‘전쟁 중단’ 노력을 강조해오며 평화상 수상의 적임자임을 자처했다. 하지만 결국 수상에는 실패했다.
이달 15일에는 노벨평화상 수상자인 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 자신의 진품 메달을 트럼프 대통령에게 전달했고, 트럼프 대통령은 이를 수락하기도 했다.
이에 대해 노벨위원회는 “메달이 타인의 소유가 된다고 해도 수상자가 바뀌는 것은 아니며 상은 상징적으로라도 타인에게 양도될 수 없다”고 선을 그었다.
이번 편지와 관련해 블룸버그통신은 트럼프 대통령의 분노가 엉뚱한 곳을 향한 것이라고 지적했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
