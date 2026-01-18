軍 ‘괴물 미사일’ 현무-5 실전배치 돌입…“李정부 임기 내 배치 완료”

‘괴물 미사일’로 불리는 우리 군의 ‘현무-5’ 지대지 탄도미사일이 지난해 말부터 실전배치에 돌입한 것으로 알려졌다. 현무-5는 북한의 핵·미사일 도발에 대응한 한국형 3축체계 가운데 대량응징보복(KMPR)의 핵심 전력이다.
17일 군에 따르면 현무-5는 지난해 말부터 일선 부대에 순차적으로 배치가 진행 중이다. 군 관계자는 “이재명 정부 임기 내 실전 배치를 완료할 방침으로 안다”고 전했다. 총 배치 규모는 최소 수십기 이상으로 알려졌다.
현무-5는 유사시 북한 지휘부와 핵·미사일 기지를 파괴하기 위해 개발된 고위력·고중량 탄도미사일이다. 탄두 중량이 최대 8t에 달해 재래식 탄도미사일 가운데 세계 최대 수준의 파괴력을 가진 것으로 평가된다. 실제 폭발 위력은 탄두부 소재 개선 등을 통해 11t 중량의 탄두가 폭발할 때와 맞먹는 것으로 알려졌다. 최대 사거리는 300km이고, 최대 100m 깊이의 지하벙커를 파괴할 수 있는 위력을 갖고 있다.
군 당국자는 “8t급 탄두의 현무-5가 음속의 10배 이상으로 비행 후 표적을 타격하면 그 파괴력은 소형 전술핵과 맞먹는다”고 했다. 원점(북한 지휘부, 핵·미사일 시설)이 아무리 견고하거나 지하 깊숙이 자리 잡고 있어도 대량 파괴를 피할 수 없다는 것. 군 소식통은 “북한이 전면 남침이나 대남 핵공격을 시도하면 (현무-5) 수십발이 동시에 발사돼 평양 지휘부가 초토화될 것”이라고 했다.
현무-5의 실체는 베일에 가려있다가 2024년 경기 성남시 서울공항에서 열린 건군 제76주년 국군의 날 행사에서 9축(양쪽 바퀴 합쳐 18개)의 이동식발사차량(TEL)의 원통형 발사관에 장착된 실물이 일반에 최초로 공개된 바 있다.
군은 현무-5의 후속으로 차세대 지대지 탄도미사일도 개발하고 있다. 현무-6, 7로 명명될 차세대 미사일은 현무-5보다 사거리와 정확도를 개선하고, 탄두의 관통력도 강화될 것으로 알려졌다. 군 안팎에선 재래식 고위력 미사일이 대량으로 실전배치되면 강력한 대북 억제 효과를 발휘할 수 있다는 분석이다. 또 다른 소식통은 “현무-5와 차세대 미사일을 포함해 수백 기 규모의 ‘괴물 미사일’ 전력을 확보하는 방안을 추진 중”이라고 했다.