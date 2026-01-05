“이혜훈 재산 175억…남편 포르쉐 등 차량 3대 보유”

국힘, 李후보자 재산신고 내역 분석
이혜훈 기획예산처 장관 후보자 재산이 10년 새 110억 여원 불어난 것으로 나타났다.
“10년새 110억 늘어…청문회서 검증”
국회 기획재정위원회 야당 간사인 국민의힘 박수영 의원은 5일 소셜네트워크서비스(SNS) 등을 통해 이 후보자의 2016년 재산신고 내역과 2026년 재산신고 내역을 비교한 결과 “재산이 10년 만에 65억 원에서 175억 원으로 늘어났다”고 밝혔다.
박 의원은 이 후보자 인사청문회를 담당한다. 그는 재산 내역에 대해 “상당히 이례적으로 청문회 때 철저히 검증하겠다”고 강조했다.
박 의원에 따르면 이 후보자가 20대 국회의원 시절이던 2016년 국회공직자윤리위원회에 신고한 재산은 65억2140만 원이다. 10년 뒤인 2026년 인사청문회 준비를 위해 신고한 재산은 175억6952만 원으로 10년 동안 110억4800만여 원이 늘었다.
주요 신고 재산을 보면 먼저 서울 서초구 반포동에 37억 원 상당의 아파트 1채가 있다. 본인과 배우자 예금과 주식은 91억2900만 원이다.
자녀 3명의 예금과 증권은 37억500만 원이다. 이밖에 이 후보자의 배우자는 포르쉐 등 3대의 차량을 보유 중인 것으로 나타났다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0