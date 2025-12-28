‘32세 연상 남편’ 美백악관 대변인, 둘째 임신…“내년 5월 출산”

1997년생으로 역대 최연소 미국 백악관 대변인인 캐롤라인 레빗(28)이 26일(현지 시간) 자신이 둘째를 임신한 사실을 공개했다. 그는 지난해 7월 32살 연상인 남편 니콜라스 리치오와의 사이에서 아들 니코를 낳은 뒤 올 초 결혼식을 올렸다.
레빗 대변인은 이날 인스타그램에 자신의 임신한 모습을 찍은 사진을 올리면서 “남편과 나는 우리 가족 구성원이 늘어난다는 게 흥분되고, 아들이 오빠가 되는 것을 보는 게 너무 기다려진다”고 밝혔다. 또 “내가 지상에서 가장 천국에 가까운 것이라고 진정으로 믿는 모성의 복을 주신 하나님께 대한 감사가 내 마음에 넘치고 있다”고 덧붙였다.
특히 레빗 대변인은 “백악관 내 가족 친화적인 분위기를 조성하는 데 힘쓴 도널드 트럼프 미국 대통령과 수지 와일스 백악관 비서실장에게 매우 감사하다”고도 했다. 와일스 실장 역시 로비스트 등으로 일하며 딸 둘을 키워낸 워킹맘이다. 와일스 실장은 올 7월 팟캐스트 에 출연해 “자녀 생각이 나거나, 보모가 아파서 일을 못 할까봐 걱정되는 마음을 나도 이해한다”며 “여성들이 일에 참여할 수 있도록 하고 싶다. 백악관부터 젊은 부모들에게 가능한 한 편안한 (근무) 환경을 제공할 수 있기를 바란다”고 밝혔다.
앞서 레빗 대변인은 미국 대통령 선거 운동이 한창 진행 중이던 지난해 7월 출산 직후 업무에 복귀해 화제가 됐다. 그는 지난 달 팟캐스트 ‘팟 포스 원’과의 인터뷰에선 “가끔 아들을 데리고 출근한다. 일하는 부모가 되는 건 정말 쉽지 않다”며 “엄마가 아니었다면 이 일(대변인)을 잘 해낼 수 없을 것 같다”고 말했다. 또 “나는 아내와 엄마로서의 역할이 항상 1순위”라고 덧붙였다.
