전쟁기념사업회, 제12회 KWO 나지포럼 개최

전쟁기념사업회(회장 백승주, 이하 사업회)가 5일 오후 4시 전쟁기념관 3층 워리어라운지에서 「’25-’26 국제정세 평가와 한반도 안보 전망」이라는 주제로 〈제12회 KWO 나지포럼〉을 개최한다.
백승주 사업회장이 좌장으로 나서며, 천명국 한국과학기술연구원 국방전문위원, 유성옥 국가안보전략연구원 이사장, 이상규 한국국방연구원 핵안보연구실장, 신범식 서울대 정치외교학부 교수, 박노벽 전 주러시아대사, 최윤희 전 합참의장, 신석호 동아닷컴 대표이사 전무, 윤강현 전 주이란대사, 마영삼 전 주이스라엘대사, 김귀근 전 연합뉴스 한반도부 부장, 김원수 전 유엔사무차장, 이철재 중앙일보 국방선임기자, 남성욱 고려대 통일외교학부 교수, 김용휘 융갤러리 회장이 토론에 참여한다.
이번 포럼은 전쟁기념사업회 유튜브 채널에서 실시간 라이브로 송출되어 어디에서나 시청할 수 있다.
백승주 사업회장은 “현 국제정세를 면밀히 평가하는 이번 포럼이 한반도 안보에 관한 정책 방안을 모색하는 의미있는 자리가 되길 바란다”고 말했다.
2024년에 시작된 KWO 나지포럼은 ‘전쟁기념사업회(Korea War-memorial Organization) 나라를 지키는 포럼’이라는 뜻으로, 국가 안보의 중요성과 급변하는 국제정세를 정확히 인식하고 이를 국민에게 알리기 위해 기획된 포럼이다.
