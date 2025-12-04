김경훈 오픈AI코리아 대표 “한국, 인구당 챗GPT 유료가입 비율 세계 1위”

김경훈 오픈AI 코리아 초대 총괄대표가 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)의 ‘적색 경보(코드 레드)’ 발령에 대해 “(직원들에) 자극을 주는 좋은 메시지였고, 한국 팀도 좀 더 빠르게 움직이자는 노력을 하고 있다”고 언급했다.
최근 오픈AI GPT-5의 성능을 추월한 구글 ‘제미나이 3’가 등장하자, 올트먼 CEO는 이달 1일 사내에 ‘코드 레드’를 선포하고, 챗GPT 품질 개선에 전사적 역량을 집중하라고 지시했다.
김 대표는 4일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 취임 첫 기자간담회에서 올트먼 CEO의 ‘코드 레드’ 메시지에 대해 “좋은 모티베이션(동기부여)이라고 많은 직원들이 생각하고 있다”며 이같이 밝혔다. 김 대표는 오픈AI 코리아 대표로 자리를 옮기기 전인 9월까지 구글 코리아 대표직을 역임했다.
김 대표는 구글의 추격에 대해 “AI는 상당히 초기 단계”라며 “우리의 로드맵대로 가고 있는지가 중요한데, 감사하게도 잘 가고 있고 조만간 좋은 소식을 듣게 될 것”이라고 언급했다.
엔비디아 의존도가 높은 오픈AI와 달리 구글은 텐서처리장치(TPU)라 불리는 자체 AI 칩을 통해 ‘제미나이 3’ 등을 학습해 저비용 고효율을 달성하고 있다. TPU를 메타 등 다른 기업에 대량으로 판매하려는 움직임도 보이고 있다. 이와 관련해 김 대표는 “GPU와 관련해선 많은 고민을 하고 있는데, 엔비디아의 좋은 GPU를 확보하는 것이 먼저다. 구글 TPU (도입 여부)에 대해선 내부에서 듣지 못했다”고 했다.
김 대표는 이날 간담회에서 한국 시장이 오픈AI의 매출에서 차지하는 중요도가 매우 높다는 점을 여러차례 강조했다. 김 대표는 “한국은 챗GPT 인구당 유료 가입자 비율이 전 세계 1위 국가”라며 “기술의 가치를 알고, 내 돈을 추가로 내더라도 더 많은 효익을 얻어내겠다고 생각하는 이용자가 많다. (새로운 서비스가 나오면)한국에 먼저 쓸 수 있게 해달라는 요청을 본사에 적극적으로 하고 있다”고 했다.
