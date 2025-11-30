“감독 소홀” 정부 책임론에…홍콩 당국, 대규모 반중 시위 경계

지난달 26일 발생한 홍콩 타이포 지역의 윙푹코트 고층 아파트 화재 참사로 둘러싸고 정부 책임론이 불거지는 등 후폭풍이 거세다. 홍콩 당국은 7일 입법회(의회) 선거를 앞두고 악화된 민심이 자칫 2019년 ‘홍콩 민주화 시위’ 같은 대규모 반중 시위로 이어지지 않도록 경계에 나섰다.
주홍콩 국가안전공서는 지난달 29일 담화에서 “이번 화재를 틈타 반중난항(反中亂港·중국에 반대하고 홍콩을 어지럽히다) 세력이 기회를 노리며 소란을 일으키려 하고 있다”고 밝혔다. 홍콩 내 반중 세력이 사회 분열을 일으키고, 홍콩 당국에 대한 증오를 선동하고 있다는 것. 그러면서 “홍콩을 다시 송환법 반대 시위의 혼란으로 되돌리고, 암흑한 시절을 재현하려고 한다”며 “악의적 의도와 비열한 행위는 반드시 도덕적 비난과 법적 엄벌을 받게 될 것”이라고 경고했다.
앞서 크리스 탕 홍콩 보안장관은 지난달 28일 기자회견에서 일부 세력이 정부의 화재 대응과 관련한 유언비어를 퍼뜨려 민심을 혼란케 한다고 주장했다. 중국 관영 글로벌타임스도 29일 홍콩 매체를 인용해 “화재 현장에서 검은 마스크를 쓴 채 구호활동에 참여하는 일부 반정부 인사의 잔존 세력이 발견됐다”고 전했다.
주홍콩 국가안정공서는 2020년 제정된 홍콩 국가보안법에 따라 중국 정부가 홍콩에 설치한 국가안보 전담기관이다. 범죄를 저지른 홍콩 시민을 중국으로 송환할 수 있는 ‘범죄인도법(송환법)’ 제정에 반대하는 시위가 2019년 민주화 시위로 번진 여파로 만들어졌다. 중국 정부는 2020년 홍콩 국가보안법을 제정하며 반중 행위 단속 강도를 높여왔다.
이번 화재 참사와 관련해 정부의 책임 규명과 제도 개선을 촉구한 온라인 청원 주도자가 경찰에 체포됐다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 지난달 29일 전했다. ‘마일스’란 이름을 쓰는 것으로 알려진 이 남성과 소속단체는 △감독 소홀 등 정부 책임 규명 △독립기구를 통한 조사 △공사 감독 제도 재검토 △피해 주민 지원 등 4가지 요구를 담은 청원 글을 온라인에 올렸다. 지난달 29일 오후까지 1만 명 이상이 청원에 서명했지만, 현재는 접속이 차단된 상태다.
일각에선, 지난달 29일 화재 현장에서 피해자를 돕던 자원봉사자 수백 명이 홍콩 당국에 의해 해산됐다는 주장도 나왔다. SCMP는 “홍콩 정부 측 지원팀과 자원봉사자들 사이에 갈등이 있었고, 정부 지원팀이 피해자 지원보다 사진촬영에 집중한다는 불만이 나왔다”고 전했다. 홍콩 당국은 자원봉사자 강제 해산 사실을 부인하며 “비정부기구(NGO)들이 정부에 더 협력해야 한다”고 했다.
한편, 이번 화재 참사 사상자는 30일 기준 사망자 128, 부상자 83명인 것으로 집계됐다. 294건의 실종 신고 중 144명이 무사한 것으로 확인됐고, 150명은 아직 실종 상태다. 150명 중 100명은 수년간 연락이 닿지 않거나, 정확한 이름 없이 별명 정도만 알려진 이들이라고 홍콩 당국은 설명했다.
