삼성전자 ‘반도체 AI 팩토리’ 구축 첫발 뗐다

‘디지털 트윈센터’ 신설해 AI 팩토리 주도
삼성전자가 메모리 반도체 개발을 담당하는 총괄을 선임했다. 반도체 인공지능(AI) 팩토리 구축을 주도할 ‘디지털 트윈센터’도 신설했다.
메모리 개발 총괄엔 황상준 부사장 선임
27일 삼성전자는 디바이스솔루션(DS)부문에서 D램, 낸드플래시 등 메모리 반도체 전반을 아우르는 ‘메모리 개발 담당’ 조직을 신설했다. 수장에는 현재 D램 개발실장을 맡고 있는 황상준 부사장이 선임됐다. 황 부사장은 고대역폭메모리(HBM)을 포함한 D램 개발을 주도했다.
지난해 7월 신설된 HBM개발팀은 1년여만에 D램개발실 산하 설계팀 조직으로 재편됐다.기존에 HBM개발팀을 이끌던 손영수 부사장이 설계팀장으로 선임됐다.
DS부문 글로벌 제조인프라 총괄 산하에는 ‘디지털 트윈센터’도 새롭게 만들어졌다. 디지털 트윈은 현실 세계의 사물·시스템·공정을 디지털 공간에 구현하는 가상 복제 기술이다.
이는 반도체 AI 팩토리 전략을 위한 사전 정지 작업으로 풀이된다. 앞서 삼성전자는 엔비디아로부터 그래픽처리장치(GPU) 5만 개를 도입하면서 반도체 AI 팩토리 구축을 위해 협업하겠다고 밝혔다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
