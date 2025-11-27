[속보]누리호 우주 향해 이륙…민간 주도 한국형발사체 첫 비행

누리호의 전원 및 연료 공급을 담당하는 엄빌리칼 타워의 회수 압력 센서의 신호 이상이 발견되며 당초 발사 시각이던 밤 0시 55분에서 18분 가량 연기됐다. 한국항공우주연구원은 압력은 정상이며 센서만의 문제임을 확인해 다음 날로 미루지 않고 발사 가능 시간인 밤 0시 54분~새벽 1시 14분 내에 발사를 하기로 결정했다고 밝혔다.
우주로 향한 누리호는 총 1284초간 비행하게 될 예정이다. 총 3단으로 이뤄진 누리호는 1단에 75t 추력의 엔진 4기, 2단에는 75t 엔진 1기, 위성이 탑재된 3단에는 7t 엔진 1기가 달려있다.
발사 125초 후에는 1단 분리, 234초 후에는 3단을 덮고 있는 ‘페어링’ 분리가 일어날 예정이며, 272초에는 2단이 분리된다. 분리된 1단은 발사 지점에서 약 428km 떨어진 일본 규슈 서쪽 바다에, 페어링은 1584km, 2단은 2804km 떨어진 필리핀 동쪽 바다에 낙하할 계획이다.
그리고 807초 후 주탑재위성인 ‘차세대중형위성 3호(차중 3호)’가 분리된다. 4차 발사의 경우 차중 3호가 목표 궤도에 도달 시 ‘성공’이라고 판단한다. 한국항공우주연구원은 차중 3호 분리되면 사출관에 달린 3대의 카메라로 사출 여부를 확인할 예정이다. 이후 위성의 목표 궤도에 정확하게 도달했는지 데이터를 분석한 뒤 27일 새벽 2시 20분경 최종 성공 여부를 발표할 예정이다.
누리호 4차 발사의 탑재 중량은 약 960kg으로 3차 발사(500kg) 대비 약 2배로 늘었다. 목표 고도는 550km에서 600km로 더 높아지고, 탑재 위성 수도 8기에서 13기로 많아졌다.
