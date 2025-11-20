BYD, COP30 공식 참가… 회의용 친환경차 130대 지원

세계적인 친환경차(NEV) 제조사 BYD가 제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30, 11월 10~21일 브라질 벨렘)에서 각국 정상 및 대표단 회의용 130대 규모의 친환경차를 지원하며 저탄소 이동을 지원했다. 이번 조치는 아마존 지역의 탈탄소화 전략과 글로벌 저탄소 개발 촉진을 동시에 목표로 한 행보로 평가된다.
타일러 리 BYD 브라질 대표는 17일 COP30 기조연설에서 “교통 부문의 탄소 배출을 줄이기 위해 친환경차 대규모 보급이 필수적”이라며 “BYD 5세대 DM 슈퍼 하이브리드 시스템과 초급속 충전 기술 등을 통해 글로벌 전동화를 가속화하고 있다”고 강조했다.
COP30 기간 중 BYD는 브라질 주요 인사들이 참석한 가운데 벨렘 신규 매장을 공식 개소했다. BYD는 이번 매장을 아마존 지역의 친환경 모빌리티 및 지속가능한 교통 솔루션 거점으로 육성할 계획이다.
BYD는 COP30 공식 참가와 130대 친환경차 지원을 통해 아마존뿐만 아니라 전 세계 탈탄소화 노력에 기여하고 있다. ‘지구 온도를 1도 낮춘다(Cool the Earth by 1°C)’는 장기 비전 실현을 위해 첨단 기술 혁신과 통합 솔루션 제공을 지속할 방침이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
