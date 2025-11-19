한국타이어, 영국 상용차 박람회 ‘RTX 스코틀랜드 2025’ 참가

한국타이어앤테크놀로지가 11월 19일부터 20일(현지시간)까지 영국 스코틀랜드 글래스고에서 개최되는 상용차 박람회 ‘RTX 스코틀랜드 2025’에 참가해 최상위 트럭·버스용 타이어 기술력을 선보인다.
올해 처음으로 스코틀랜드에서 열리는 이번 행사는 글래스고 소재 스코티시 이벤트 캠퍼스에서 진행된다. 양일 간 50여 개 기업, 7000여 명의 관람객이 방문할 예정이다.
행사 기간 동안 한국타이어는 첨단 ‘스마텍’ 기술이 반영된 최신 트럭∙버스용 타이어 제품을 전시해 업계 최상위 수준의 TBR 기술력을 각인시킨다는 계획이다. 스마텍은 혁신 TBR 기술로 안전성·마일리지·칩앤컷 방지·타이어 재생 성능·제동력 등 다섯 가지 핵심 요소를 기반으로 타이어 성능 전반을 향상시킨 점이 핵심이다.
먼저, 전기 버스용 타이어 ‘e스마트시티 AU56’을 선보인다. 2024년 출시된 e스마트시티 AU56은 기존 버스용 타이어 대비 전기버스에 최적화된 마일리지 성능을 제공하며 혁신 타이어 트레드 블록 기술을 적용해 향상된 접지력과 연장된 트레드 수명이 강점인 제품이다.
이와 함께 프리미엄 트럭∙버스용 타이어 브랜드 ‘스마트플렉스‘의 중장거리 트럭∙버스용 타이어 스마트플렉스 AL51와 스마트플렉스 DL51, 트럭용 타이어 스마트 워크 AM11+를 전시한다.
이밖에 한국타이어가 만든 글로벌 브랜드 ‘라우펜’ 트럭·버스용 타이어까지 폭넓은 트럭∙버스용 라인업을 함께 선보이며 현지 고객들에게 최고 수준 TBR 기술력을 각인시킨다는 계획이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0