김용범 “딸까지 거명할 필요가 있느냐”…김은혜 ‘딸 전세’ 언급에 격분

“따님한테 임대주택 살라고 이야기하고 싶나?”(국민의힘 김은혜 의원) “내 가족에 대해서 그런 식으로 (말)하지 말라.”(김용범 대통령정책실장)
내년도 예산안 심의를 위해 18일 열린 국회 운영위원회에서 이재명 정부의 부동산 대출 정책을 두고 김 의원과 김 실장이 고성을 주고받으며 격하게 충돌했다. 더불어민주당 원내대표인 김병기 운영위원장까지 답변 태도를 지적하자 김 실장은 사과하며 물러섰다.
김 의원은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 운영위 전체회의에서 “따님이 전세 살고 있는데 전세금은 누가 모은 것인가”라고 김 실장에게 물었다. 김 실장은 “딸이 저축을 한 게 있고 제가 조금 빌려준 게 있다”고 답했다. 그러자 김 의원은 “이번 정부 예산을 보면 임대주택 예산을 확보하고 청년 전세가 될 수 있는 정부 대출, 정책 대출을 거의 다 잘랐다”며 “전세자금에 청년들이 보탤 수 있는 디딤돌, 버팀목 대출의 경우 3조 원 이상을 잘라냈다”고 지적했다. 이어 “내 딸은 전세를 살 수 있어서 든든한 아버지의 마음이 있는데, 그런 모든 부모들의 마음은 내 아들도 내 딸도 전세 살아서 집을 사는 주거 사다리에 올라갔으면 좋겠다는 마음이 있다는 것”이라며 “(청년들이) 왜 전세를 못 가게 그렇게 막으시냐”라고 따졌다.
그러자 김 실장은 “우리 딸을 거명해서 꼭 그렇게까지 할 필요가 없다”며 “지금 청년들을 위한 대출을 줄인 건 없다”라며 거세게 반박했다. 이어 “아니 어떻게 그냥 가족을 막 엮어가지고 그렇게 말씀하느냐”며 “공직자 아버지를 둬가지고 평생 눈치 보고 살았던 그런 딸에게 무슨 갭투자를 했다고 그런 식으로 말하느냐”라고 목소리를 높였다.
옆에 앉은 우상호 대통령정무수석비서관의 만류에도 김 실장이 반발을 이어가자 김 위원장까지 “정책실장, 지금 뭐하는 거냐. 여기가 정책실장이 화내는 곳인가”라고 지적했다. 결국 김 실장은 “송구하다”며 고개를 숙였다.
