[단독]조국 “영세정당 대표로서 한 말씀”…李대통령 폭소

조국 조국혁신당 비상대책위원장이 4일 이재명 대통령 시정연설 전 열린 비공개 사전환담에서 스스로를 “영세정당 대표”라고 소개해 좌중의 폭소를 자아낸 것으로 전해졌다. 조 위원장이 8·15 특별사면으로 출소한 후 이 대통령을 만난 건 이번이 처음이다.
국회에서 열린 비공개 사전환담 참석자들에 따르면 조 위원장은 “영세정당 대표로서 한 말씀 드리고 싶다”며 운을 떼자 이 대통령 등 참석자들이 크게 웃었다고 한다. 지역구 없이 비례대표로만 12석을 가진 소수당인 조국혁신당을 영세정당에 비유하며 분위기를 푼 것. 이 자리에서 조 위원장은 이 대통령에게 “내치와 외치에서 큰 성과가 나고 있으니 내년 봄쯤 정치개혁과 소득자산 불평등 문제를 신경 써주셨으면 좋겠다”는 취지로 말한 것으로 알려졌다. 내년 지선을 앞두고 다당제 연합정치 중심의 정치개혁 추진을 요청한 것으로 풀이된다.
이에 이 대통령은 특별한 말 없이 웃었다고 한다. 이 대통령은 이날 사전환담장에 들어서서 조 위원장과 악수하며 “오랫만입니다”라고 말했다. 둘의 만남은 조 위원장이 지난해 12월 수감되기 전 만난 이후 11개월여 만이다. 또한 이 대통령은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 후기를 전하며 “APEC에 가보니 각국 정상들이 정말 열심히 뛰어 깜짝 놀랐다”며 “ 국익을 지키기 위해 나도 좀 더 긴장해야겠다고 생각했다”고 말했다고 참석자들은 전했다.
