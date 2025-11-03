컴포즈커피-당근페이, 11월 특별 행사 실시… 11일엔 선착순 1500원 할인

컴포즈커피가 당근페이와 협업해 11월 한 달간 할인 행사를 진행한다.
오는 30일까지 진행되는 이번 행사는 한 달간 전국 컴포즈커피 매장에서 당근페이로 결제 시 자동으로 할인 혜택이 적용된다.
행사 기간 동안 이용자가 1500원 이상 현장 결제 시 500원을 즉시 깎아주는 식이다. 1인 1회 한정이다. 또한 오는 11일에는 정오부터 오후 2시까지 1500원 이상 현장 결제하면 1500원 할인이라는 특별 행사도 추가로 진행된다. 단, 행사 예산 소진 시 별도 사전 공지 없이 조기 종료될 예정이다.
컴포즈커피 관계자는 “이번 당근페이와의 협업은 합리적인 소비자들의 일상 속 커피 경험을 더욱 풍요롭게 하기 위한 노력의 일환”이라며 “앞으로도 다양한 디지털 결제 플랫폼과의 제휴를 통해 서비스 편의성을 강화하고, 브랜드 신뢰와 고객 만족도를 함께 높여 나가겠다”고 말했다.
