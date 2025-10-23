SPC그룹, 연탄·호빵 기부… 취약계층 겨울나기 준비 도와

SPC그룹이 겨울철 난방에 어려움을 겪는 에너지 취약계층을 돕기 위해 봉사 활동을 진행했다.
SPC 허희수 부사장과 도세호 대표 등 임직원 30여 명은 22일 서울 서초구 전원마을 비닐하우스 단지를 방문해 연탄 2400장과 삼립호빵을 전달했다고 23일 밝혔다. 전원마을은 도시가스가 공급되지 않아 주민들이 연탄에 의지해 겨울을 나는 지역이다.
SPC그룹은 연탄은행에 연탄 2만 장을 기부했다. 기부된 연탄은 연말부터 내년 1월까지 서울·강원·충청·경상·전라 등 5개 지역 에너지 취약계층에 전달될 예정이다. SPC그룹은 2020년 사회복지법인 밥상공동체 연탄은행 앞으로 연탄 나눔을 시작한 이후 지금까지 총 12만 장을 누적 기부했다.
SPC그룹은 “연탄을 사용하는 가구들은 일반 도시가스 가구보다 빨리 난방이 필요해진다는 소식을 듣고 예년보다 일찍 연탄 나눔 활동을 진행했다”고 밝혔다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
