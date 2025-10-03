美민주 “트럼프 제정신 아냐”-공화 “당신네 당에도 많다”

미국 민주당 소속 매들린 딘 하원의원(펜실베니아)이 도널드 트럼프 대통령의 최근 언행을 두고 “제정신이 아니고(unhinged) 아픈 사람(unwell)”이라고 비난한 데 대해 공화당 소속 마이크 존슨 하원의장(루이지애나)이 이를 적극적으로 부인하지 않았다고 영국 인디펜던트가 2일(현지 시간) 보도했다. 트럼프 대통령과 같은 진영 내에서도 그의 급진적 언행과 돌발 행동에 대한 우려에 일부 공감하고 있는 것 아니냐는 해석이 나온다.
문제의 대화는 트럼프 대통령이 지난달 30일 미국 버지니아주 콴티코 해병대 기지에서의 연설을 두고 발생했다. 트럼프 대통령은 전세계 미군 지휘관급 장성 800여명이 모인 이 자리에서 안보 및 국방 전략의 비전을 제시하는 대신에 좌파 이념 척결을 강조하는 ‘훈시성 연설’로 일관해 비판을 받았다.
이날 미 국회의사당 본회의장 밖에서 딘 의원은 존슨 의장에게 다가가 트럼프 대통령의 연설을 겨냥해 “대통령은 제정신이 아니다”라고 지적했다. 그러자 존슨 의장은 “당신네(민주당) 쪽에도 그런 사람들이 많다. 나는 통제할 수 없다”고 맞받았다. 딘 의원의 비판에 응수하긴 했지만, 트럼프 대통령에 대한 강한 비판을 사실상 부정하지는 않았던 것.
당시 딘 의원은 “맙소사, 제발”이라며 “오늘 아침 장군들 앞에서 (트럼프 대통령의) 연설을 봤는가“라고 따져물었다. 존슨 의장이 “못 봤다”고 답하자, 딘 의원은 “너무 위험하다. 동맹국들은 다른 곳을 바라보고 적들은 비웃고 있다. 우리 대통령은 건강하지 않다”고 재차 비판했다. 이날 대화는 CNN, MSNBC 등 방송사들에 포착됐다.
딘 의원은 트럼프 대통령이 민주당 척 슈머 상원 원내대표와 하킴 제프리스 하원 원내대표를 희화하하는 인공지능(AI) 생성 가짜 영상을 트루스소셜에 올린 것도 문제삼았다.
영상에서 제프리스 원내대표는 멕시코 전통 모자 솜브레로와 콧수염을 착용한 모습으로 등장한다. 멕시코 전통 음악 ‘마리아치’이 깔린 가운데 함께 등장한 슈머 원내대표는 “불법 이민자들에게 무상을 제공하자” 등을 언급한다. 존슨 의장은 이에 “내 스타일이 아니다”며 유감을 표했다.
존슨 의장은 딘 의원과 나눈 대화를 두고 논란이 커지자 “나는 하원의장이므로 공화당과 민주당 양측을 대표하는 위치에 있고 의원들의 불만과 우려를 항상 듣는다”고 CNN에 해명했다.
댓글 0