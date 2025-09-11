이마트, 1시간 이내 즉시배송 점포 확대

이마트는 1시간 이내에 즉시 배송 가능한 점포를 현재 61곳에서 연내 80여 곳으로 확대한다고 11일 밝혔다. 즉시 배송할 수 있는 상품 수도 현재 6000개에서 1만 개 이상으로 늘릴 방침이다.
이마트는 지난해 11월 왕십리점과 구로점이 배달앱 배달의민족에 입점하며 퀵커머스 서비스를 시작했다. 현재 61개 이마트 점포에서 즉시 배송 주문이 가능하다. 이마트는 이러한 퀵커머스 서비스를 연내 80곳까지 늘릴 방침이다.
이달에는 SSG닷컴(쓱닷컴) 앱에서 이마트 상품을 주문하면 1시간 이내에 배송하는 ‘바로퀵’ 서비스도 시작했다. 바로퀵 가능 점포는 현재 19개점에서 연내 60개점까지 늘린다. 이마트 관계자는 “바로퀵 서비스는 20, 30대 고객 비중이 전체의 절반 이상으로 나타났다”며 “일주일 동안 주문 건수와 금액이 증가하고 있는 만큼 가능 점포를 확대할 것”이라고 했다.
이마트의 퀵커머스 매출에서 신선·가공식품 등 그로서리(식료품) 비중이 90%에 달하는 것으로 파악됐다. 특히 소용량 상품과 델리, 냉동육, 밀키트 등 간편식 수요가 높았다.
이마트는 21일까지 쓱닷컴과 배달의민족에서 퀵커머스 그랜드 오픈 행사를 열고 상품 10종 특가 행사와 평일 오후 2∼5시 타임딜, 5만원 이상 구매 시 5000원권 증정 등 혜택을 제공한다.