美정부 “관세소송 패소땐 1조달러 환급해야” 대법에 호소

미국 도널드 트럼프 미국 행정부에서 연방대법원의 ‘상호관세 재판’에서 패소할 경우 관세 환급 규모가 최대 1조 달러(약 1390조 원)에 달할 것으로 추산했다.
스콧 베선트 미국 재무장관은 지난주 연방대법원에 제출한 문서에서 패소 시 관세 환급 규모를 7500억 달러(약 1040조 원)에서 1조 달러 사이로 추정했다고 CNBC 방송이 9일(현지 시간) 보도했다.
이는 미국이 교역 상대국에 적용할 상호관세율을 발표한 올 4월 2일부터 지난달 24일까지 거둔 관세 수입 720억 달러(약 100조원)와 아직 발효되지 않은 관세를 포함해 내년 6월까지 징수될 금액을 포함한 금액일 수 있다고 CNBC는 해석했다. 베선트 장관은 문서에서 “이 관세를 철회하면 심각한 혼란을 초래할 수 있다”며 재판을 신속 처리해달라고 요청했다.
연방대법원은 이날 트럼프 행정부가 요청한 대로 이 소송을 신속 처리하겠다고 밝히고 첫 구두변론 일정을 오는 11월 첫 주로 잡았다. 월스트리트저널(WSJ)은 이 경우 판결이 올해 안에 나올 수도 있다고 관측했다.
이번 소송의 쟁점은 트럼프 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 광범위한 관세를 부과할 수 있는지다. 1977년 제정된 IEEPA는 적국에 대한 제재나 자산 동결에 주로 활용됐으며 이를 활용해 관세를 부과한 것은 트럼프 대통령이 처음이다.
앞서 지난달 29일 2심 법원은 IEEPA가 대통령 행정명령으로 관세를 부과할 수 있는 권한을 포함하지 않는다며 트럼프 대통령의 상호관세 정책이 사실상 무효라고 판결했다. 트럼프 행정부는 이에 불복해 3일 연방대법원에 상고했다. 연방대법원 심리가 진행되는 동안 2심 판결은 효력이 정지되기 때문에 관세 정책은 유지된다.
