대출규제 효과…7월 서울 아파트 거래, 6월의 36%로 급감

최고가 거래 비중은 23.6%…3년만에 최고
6·27 대출 규제 이후 7월 서울 아파트 거래량이 감소한 가운데 최고가 거래 비중은 3년 만에 최고치를 기록한 것으로 나타났다.
8일 부동산 플랫폼 기업 직방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과, 7월 서울 아파트 거래 3946건 중 932건(23.6%)이 최고가 거래인 것으로 집계됐다. 시장이 과열됐던 6월 최고가 거래 비중(22.9%)을 웃돌며 2022년 7월(27.9%) 이후 3년 만에 가장 높은 수준을 보였다.
7월 전체 거래량은 6월(1만935건)의 36% 수준으로 감소했다. 전반적인 매매 시장이 위축했지만 일부 거래는 여전히 가격 강세를 유지하면서 이전 최고가를 넘어서는 거래가 나오는 것으로 보인다.
6·27 대출 규제 이전 거래가 7월에 집계된 영향도 있다. 부동산 매매 신고는 계약일로부터 30일 내에 이뤄진다. 토지거래허가구역의 경우 허가 절차를 거쳐야 해 매매와 계약 신고 사이 시간 차가 더 생긴다.
자치구별로 보면 서초구가 61.5%로 신고가 거래 비중이 가장 높았다. 이어 용산구 59.5%, 강남구 51.6%도 전체 거래의 절반 이상이 신고가로 거래됐다. 반면 도봉구는 3.1%로 가장 낮은 비중을 보였다. 구로구·성북구(3.6%), 노원구(3.2%)도 3%대에 그쳤다.
직방 측은 “강남·용산 등 고가 아파트는 여전히 이전 최고가를 넘어서는 거래가 수요가 이어지는 반면, 중저가 단지에서는 거래가 위축돼 시장의 온도 차가 크다”고 설명했다.
임유나 기자 imyou@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0