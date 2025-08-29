日, 쌀개방 기재한 트럼프 행정명령에 “내정간섭”…각료 방미 취소

미국산 쌀 수입 확대 합의한 내용이지만
일본 정책을 미국 명령에 담는 것에 발끈
대미 관세 협상을 책임진 아카자와 료세이(赤澤亮正) 일본 경제재생상이 28일 급작스레 미국 방문을 취소한 건 트럼프 행정부의 행정명령 때문인 것으로 전해졌다. 미국 정부로부터 자국산 쌀 수입 확대와 농산물 관세 인하를 행정명령에 담겠다는 의사를 전달받고 일본 정부가 ‘내정 간섭’이라며 강하게 반발했다는 것이다.
29일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 앞서 일본은 지난 달 22일 미국산 쌀 수입 확대 등에 합의했지만, 미국 대통령의 행정명령에 일본의 행정행위를 기재하는 건 내정 간섭이라고 판단했다. 이에 따라 아카자와 경제재생상이 전날 오전 추가 협상을 위한 방미를 전격 취소했다.
지난달 일본은 쌀과 자동차 추가 개방, 미국 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업에 5500억 달러(약 758조 원) 투자 등을 조건으로 상호관세율과 자동차 관세율을 낮추기로 했다. 하지만, 당시 공동문서를 남기지 않아 각각 자국에 유리한 내용을 앞세우는 등 견해 차를 보여 왔다.
아카자와 경제재생상은 이번 방미에서 대미 투자 관련 세부사항을 담은 문서를 만들려고 한 것으로 전해졌다. 닛케이는 “일본 정부 관계자에 따르면 공동문서에 법적 구속력이 없고 내용에도 양국 간 큰 이견이 없다고 한다”고 전했다.
그는 이 문서에 서명하는 대신 미국의 일본 자동차 관세 인하 조기 시행 등을 요구할 계획이었다고 한다. 미국은 일본 자동차 관세를 27.5%에서 15%로 낮추는 데 합의했지만 시행 시점은 아직 결정되지 않았다. 아카자와 경제재생상은 이날 기자회견에서 “사무적으로 논의해야 할 점이 있다는 것이 판명됐다”며 “실무급 협의를 지속할 것”이라고 밝혔다.
김성모 기자 mo@donga.com
