서울 전월세·매매 정보 한눈에…‘서울주택 정보마당’ 오픈

전월세 예측물량·정비사업 현황 등 제공
서울시가 전월세 예측 물량, 매매 시장, 정비사업 현황 등 주택 관련 정보를 한데 모은 ‘서울주택 정보마당’(housinginfo.seoul.go.kr)을 20일 열었다.
이 사이트에서는 정비사업 추진 단계별 현황과 입주 예정 물량, 매월 조사하는 주택시장(매매) 자료 등을 확인할 수 있다. 특히 재개발·재건축·소규모 정비사업의 진행 상황과 향후 입주 물량까지 공개된다.
서울시는 기존 ‘서울주거포털’의 전월세 정보 제공 방식을 개선했다. 분기마다 공개되던 전세가율은 지도를 기반으로 한 월별 자료로 바뀌어 접근성이 높아졌다. 또 ‘전월세 전환율 계산기’를 도입해 임차인의 권익 보호와 계약 협상력 강화를 지원하고, 불투명한 임대차 계약을 줄이도록 했다.
전월세 예측 물량 시스템도 고도화됐다. 신축 대단지 입주 영향을 반영하고 공개 주기를 반기에서 분기로 단축해 이사 수요자들이 두 달 후 공급 물량을 미리 확인할 수 있도록 했다.
아울러 서울시는 공인중개사 461명을 대상으로 한 주택시장 모니터링 조사 결과를 반영해 매매 시장 분석으로 영역을 넓혔다. 정비사업과 비정비사업을 모두 포함한 향후 2년간의 입주 예정 물량도 반기별로 점검·갱신해 제공할 예정이다.
송진호 기자jino@donga.com
