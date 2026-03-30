최고 수준의 MOI로 구질 조절… 신제품 ‘G440 K 드라이버’ 출시

핑골프
㈜삼양인터내셔날 핑골프에서 2026년 신제품 G440 K 드라이버를 출시했다.
G440 K 드라이버는 솔과 크라운에 무게를 절감하는 카본 소재를 적용한 듀얼 카본 플라이 랩 테크놀로지와 G440 시리즈의 핵심 기술인 프리 호젤 테크놀로지를 사용했다. 무게중심(CG)을 낮고 깊게 배치해 최고 수준의 관성모멘트(MOI)로 직진성과 관용성을 자랑한다.
32g 조절식 백 웨이트를 도입해 중립·드로우·페이드 위치로 무게추를 이동해 구질을 세밀하게 조절할 수 있다. 더욱 얇아진 T9S+ 티탄 페이스로 직진성은 물론 더 빠른 볼 스피드를 이끌어낸다.
크라운과 솔에 부착된 복합 크라운 브리지와 솔의 사운드 립은 임팩트 시 소리를 개선해 더 묵직하고 경쾌한 타구음을 제공한다. 크라운의 핑 터뷸레이터는 스윙 시 헤드 뒤에서 발생하는 공기저항을 최소화해 클럽 헤드 스피드와 볼 스피드를 극대화시켜 준다.
로프트 라이는 9도, 10.5도, 12도 중 선택이 가능하며 탄도 튜닝 호젤을 장착해 골퍼가 직접 여덟 가지의 로프트와 라이각으로 조절할 수 있다.
신제품 G440 K(관용성) 드라이버와 함께 G440 LST(로우스핀 상급자용), G440MAX(스탠더드), G440SFT(슬라이스 방지)로 선택의 폭을 넓혔으며 LST를 제외한 모든 헤드는 초경량 HL 모델로도 오더가 가능하다.
G440 K 드라이버는 핑 본사 피팅 센터 및 전국 핑 대리점에서 피팅 및 구매가 가능하다.
조선희 기자 hee3110@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0