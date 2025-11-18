‘빙속여제’ 이상화 세계기록, 12년만에 깨졌다

네덜란드 펨케 콕, 0.27초 앞당겨
영원할 것 같았던 ‘빙속 여제’ 이상화(36·은퇴)의 스피드스케이팅 여자 500m 세계기록이 12년 만에 깨졌다. 이상화를 넘어선 선수는 네덜란드의 스프린터 펨케 콕(25)이다.
“아침까지 이상화 경기영상 봤다”
이나현-김준호 나란히 동메달
콕은 17일 미국 유타주 솔트레이크시티의 유타 올림픽 오벌에서 열린 2025∼2026시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드스케이팅 월드컵 1차 대회 여자 500m 2차 레이스에서 36초09의 기록으로 결승선을 통과했다. 콕은 이상화가 2013년 같은 날 같은 경기장에서 세운 세계기록 36초36을 0.27초나 앞당겼다.
이상화의 여자 500m 기록은 남녀 스피드스케이팅 올림픽 종목을 통틀어 가장 오랜 기간 깨지지 않았던 기록이었다. 그동안 각국 선수들은 새로운 주법을 연마하고, 첨단 기술과 장비의 도움을 받았지만 이상화의 기록만큼은 난공불락이었다. 이상화 역시 “언젠가는 깨지겠지만 최대한 늦게 깨졌으면 좋겠다”며 자신의 기록에 대한 자부심을 드러내곤 했다.
콕은 16일 1차 레이스에서 36초48로 개인 최고기록을 작성하며 1위에 올랐다. 1차 레이스에서 이상화의 기록에 0.12초 차까지 다가섰던 콕은 “이상화가 세계기록을 쓸 때의 영상을 수없이 돌려봤다. 당시 이상화의 100m 기록이 10초09였다. 초반 스타트를 개선하고 싶다”고 말했다. 1차 레이스에서 콕의 100m 기록은 10초27이었다.
콕은 2차 레이스에서 100m를 10초19로 앞당겼다. 그리고 남은 400m에서 페이스를 끌어올려 세계기록 경신에 성공했다. 콕은 “이 순간을 오랜 시간 꿈꿔 왔다. 이상화의 경기 영상을 오늘 아침까지도 봤다”면서 “아직 이상화의 100m 기록에 다가서지 못했으니 (이 부분을 보완하면) 더 좋은 기록을 세울 수 있을 것 같다”고 말했다.
한국의 차세대 스타 이나현(20)은 이날 여자 500m 2차 레이스에서 37초03으로 개인 최고기록을 작성하며 동메달을 목에 걸었다. 남자 500m 2차 레이스에서는 김준호(30)가 33초78로 한국 신기록으로 동메달을 획득했다.
해발 1425m의 고지대에 위치한 유타 올림픽 오벌은 기록의 산실로 유명하다. 상대적으로 공기 저항이 덜하고, 건조한 날씨와 뛰어난 빙질 관리로 스케이트가 잘 미끄러지기 때문이다.
