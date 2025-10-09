‘개막 무패’ SK 잡고… 소노, 시즌 첫승 신고

소노가 SK를 꺾고 2025∼2026시즌 남자 프로농구 개막 후 3경기 만에 첫 승을 거뒀다.
소노는 8일 고양소노아레나에서 열린 SK와의 안방경기에서 82-78로 승리했다. 3쿼터까지 69-54로 15점이 앞섰던 소노는 경기 종료 13초를 남기고 SK의 주포 자밀 워니에게 3점포를 허용해 2점 차(80-78)까지 쫓겼다. 하지만 소노는 경기 종료 8초를 남기고 아시아 쿼터 선수 케빈 켐바오(필리핀)가 SK 오재현에게 U파울을 당한 뒤 자유투 2개를 모두 성공시켜 승부에 쐐기를 박았다.
소노는 네이던 나이트(25점, 14리바운드)와 켐바오(18점, 10리바운드)가 나란히 더블더블을 작성하며 팀 승리를 이끌었다. 시즌 개막 후 두 경기 동안 외곽포가 침묵했던 소노의 슈터 이정현은 이날 3점슛 3개를 포함해 16점을 올렸다. 이번 시즌부터 소노의 지휘봉을 잡은 손창환 감독은 2연패를 벗어나 프로 사령탑 첫 승을 거뒀다. 손 감독은 경기 후 소노 선수들에게 축하 물세례를 받았다. 1승 2패가 된 소노는 현대모비스와 공동 8위에 자리했다. 개막 후 연승 행진을 2경기에서 멈춘 SK(2승 1패)는 KT, DB, 정관장과 공동 1위가 됐다.
이날 DB는 정관장을 75-69로 꺾고 이번 시즌 안방경기 첫승을 기록했다.
