한국, 10명 뛴 파라과이와 0-0 무승부…U-20 월드컵 1무 1패로 16강행 빨간불

이창원 감독이 이끄는 한국은 1일 칠레 발파라이소의 엘리아스 피게로아 브란데르 스타디움에서 열린 파라과이와의 2025 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵 B조 조별리그 2차전에서 0-0 무승부를 기록했다. 승점 1을 챙기는 데 그친 한국은 1무 1패(승점 1)로 조 최하위에 머물렀다. 수적 우세에도 승리를 놓친 한국은 마지막 파나마전에서 사활을 걸어야 하는 상황에 몰렸다.
한국은 전반 내내 파라과이의 촘촘한 수비에 막혀 단 한 차례의 슈팅도 만들어 내지 못했다. 하지만 전반 종료 직전 파라과이의 핵심 공격 자원 엔소 곤살레스(울버햄프턴)가 퇴장당하는 변수가 생겼다. 곤살레스는 볼 경합 상황에서 김현오(대전)의 다리를 걷어차는 반칙을 범했다. 처음에는 옐로우 카드가 주어졌으나 한국 벤치의 비디오 판독(VAR) 요청 끝에 레드카드로 색이 바뀌었다.
수적 우위를 안고 후반전에 임한 한국은 줄기차게 골문을 두드렸으나 끝내 득점에 실패했다. 24개국이 출전한 이번 대회는 조 2위까지 16강에 직행하며, 각 조 3위끼리 성적을 비교해 성적이 좋은 4팀이 추가로 토너먼트 진출권을 얻는다. 한국은 지난달 28일 우크라이나와의 조별리그 1차전에서 1-2로 패했다. 우크라이나와 파라과이가 각각 승점 4점(1승 1무)씩을 확보한 상황에서 조 3위라도 노려야 하는 한국은 파나마전에서 가능한 많은 점수 차로 이겨야 한다.
한국은 직전 두 차례 대회에서 모두 4강에 진출했다. 2019년 폴란드 대회에서는 이강인(파리 생제르맹·PSG)을 앞세워 이 대회 최고 성적인 준우승을 차지했고, 2023년 아르헨티나 대회에서는 이렇다 할 스타 선수 없이도 4강에 오르며 저력을 과시했다. 그러나 올해는 16강 진출마저 불투명해졌다. 한국은 4일 오전 5시 같은 장소에서 파나마와 조별리그 3차전을 치른다.