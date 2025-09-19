삼성 디아즈, 테임즈 넘어 외국인 최다타점 신기록

프로야구 삼성 디아즈(29·사진)가 역대 외국인 선수 최다 타점 신기록을 세웠다.
디아즈는 18일 창원에서 열린 NC와의 방문경기에 4번 타자 1루수로 선발 출장해 4회초 3점 홈런을 때렸다. 0-4로 뒤진 4회초 무사 1, 2루에서 타석에 들어선 디아즈는 NC 두 번째 투수 임정호의 2구째 투심 패스트볼을 잡아당겨 오른쪽 담장을 넘겼다.
전날까지 139타점을 기록 중이던 디아즈는 3타점을 더해 142타점으로 역대 외국인 선수 최다 타점의 주인공이 됐다. 종전 기록은 2015년 NC에서 뛰었던 테임즈(은퇴)가 세운 140타점이었다. 디아즈는 남은 경기에서 KBO리그 단일 시즌 최다 타점에도 도전한다. 현재 기록은 박병호(당시 넥센)가 보유하고 있는 146타점이다.
시즌 48번째 홈런을 때린 디아즈는 2015년 삼성 나바로(은퇴)가 기록했던 외국인 타자 단일 시즌 최다 홈런과도 타이를 이뤘다. 디아즈는 이변이 없는 한 이번 시즌 홈런왕과 타점왕이 유력하다.
조영우 기자 jero@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0