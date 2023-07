‘비 없이 꽃 안핀다’ 되뇌며… 세계42위 ‘윔블던 퀸’ 활짝

감격 마르케타 본드로우쇼바가 15일 윔블던 테니스 대회 여자 단식 우승을 확정한 뒤 코트에 엎드려 감격스러워하고 있다. 세계랭킹 42위로 랭킹 상위 32명에게 주는 시드를 받지 못한 채 이번 대회에 출전한 본드로우쇼바는 결승에서 지난해 준우승자 온스 자베르(튀니지)를 2-0으로 완파하고 정상을 밟았다. 런던=신화

이 대회 여자 단식 우승 트로피 ‘비너스 로즈워터 디시’에 입을 맞추고 있는 본드로우쇼바. AP 뉴시스

시드도, 후원도 받지 못했지만 우승 상금 235만 파운드(약 39억1000만 원)는 받았다. 2023 윔블던 테니스 대회 여자 단식 정상을 차지한 마르케타 본드로우쇼바(24·체코·세계랭킹 42위) 이야기다. 본드로우쇼바는 15일 영국 런던 근교 올잉글랜드클럽에서 열린 대회 여자 단식 결승에서 지난해 준우승자 온스 자베르(29·튀니지·6위)에게 2-0(6-4, 6-4) 완승을 거두고 생애 첫 메이저 대회 우승 기록을 남겼다. 반면 자베르는 메이저대회 결승에 3번 올라 3번 모두 패하는 악몽에 시달리게 됐다.프로 선수가 4대 메이저 대회(호주 오픈, 프랑스 오픈, 윔블던, US 오픈)에 참가할 수 있게 된 1968년 이후(오픈 시대) 시드 배정을 받지 못한 선수가 ‘윔블던 퀸’이 된 건 본드로우쇼바가 처음이다. 본드로우쇼바는 이번 우승으로 윔블던 여자 단식 최저 랭킹 우승 기록도 새로 썼다. 이전까지는 비너스 윌리엄스(43·미국)가 2007년 랭킹 31위로 우승한 게 최저 기록이었다.본드로우쇼바가 메이저 대회 결승에 오른 건 2019년 프랑스 오픈에 이어 이번이 두 번째였다. 당시만 해도 본드로우쇼바는 나이키에서 의류 후원을 받고 있었다. 문제는 왼손잡이인 본드로우쇼바가 고질적인 왼쪽 손목 부상으로 두 차례 수술대에 올랐다는 점이다. 그러면서 2019년 프랑스 오픈 종료 후 14위까지 올랐던 세계랭킹이 지난해 10월에는 124위까지 떨어졌다. 지난해를 마지막으로 4년 계약이 끝나자 나이키는 연장 계약을 제시하지 않았다. 본드로우쇼바는 나이키에서 예전에 지급받은 경기 용품을 착용하고 이번 대회에 나섰다.본드로우쇼바는 지난해 윔블던 때만 해도 왼손에 깁스를 한 채 관중석에서 경기를 지켜봐야 했다. 본드로우쇼바는 “그때는 사실 관광객이었다. 당시만 해도 다시 경기력을 찾을 수 있을지 자신이 없었다”면서 “혹시나 메이저 대회에서 우승하더라도 윔블던에서는 불가능할 거라고 생각했다. 올해도 ‘몇 경기 정도는 이기자’는 마음으로 나왔는데 우승까지 했다. 믿을 수가 없다”고 말했다. 이번 대회 전까지 본드로우쇼바는 잔디코트 통산 승률이 26.7%(4승 11패)밖에 되지 않는 선수였다.본드로우쇼바는 2019년 프랑스 오픈에 참가하기 전 오른쪽 팔뚝에 ‘비 없이 꽃은 피지 않는다(no rain, no flowers)’고 문신을 새겨 넣었다. 당시 그의 팔에서 눈에 띄는 문신은 이 문구 딱 하나였다. 그러나 양팔을 문신으로 뒤덮고 나선 이번 윔블던이 되어서야 이 문구가 주목을 받았다. 부상을 이겨내고 다시 정상에 선 본드로우쇼바의 커리어를 요약해 주기 때문이다.본드로우쇼바는 ‘이번 대회 우승 기념 문신을 추가할 예정이냐’는 질문에 “코치님이 ‘네가 메이저 대회에서 우승하면 나도 문신을 하나 새기겠다’고 했었는데 그 일이 벌어져 버렸다”며 “고민 중이다. 코치님과 똑같은 문신을 새길 것”이라고 말했다. 윔블던 홈페이지는 “본드로우쇼바가 이제 ‘시드를 못 받아도 문제없다(no seeding, no problem)’는 문구를 새길지 모른다”고 예상했다.임보미 기자 bom@donga.com