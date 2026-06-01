서울시 민선 9기 조직개편… 주택-청년-돌봄 조직 신설

서울시가 ‘도시경쟁력담당관’과 ‘청년주거과’를 신설하는 등 민선 9기를 앞두고 조직 개편에 나선다. 서울시는 ‘삶의 질 특별시 서울’ 실현과 ‘글로벌 G3 도시’ 도약을 목표로 한 조직보강안을 마련하고 관련 규칙 개정을 추진한다고 24일 밝혔다. 25일부터 입법예고를 거쳐 다음 달 20일 시행할 계획이다.
시는 기획조정실에 ‘도시경쟁력담당관’을 신설해 G3 도시 전략과 핵심 공약 관리를 전담하도록 했다. 주택실에는 ‘주거복지과’와 ‘청년주거과’를 새로 만들어 주거 취약계층과 청년·신혼부부 지원을 강화한다.
복지 분야에서는 내년 시행되는 의료·요양·돌봄 통합지원법에 맞춰 서울형 통합돌봄 체계를 구축한다. 평생교육국에는 ‘중장년지원과’를 신설해 4050세대 재취업과 사회참여를 지원하고, 미래청년기획관에는 ‘청년성장지원반’을 둬 청년 일자리와 인공지능(AI) 역량 강화 사업을 맡긴다.
또 교통실에는 ‘생활교통안전과’를 신설해 어린이·노인 보호구역과 교통사고 다발지역 개선 업무를 전담하도록 했다.
최효정 기자 hyoehyoe22@donga.com
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