“밤에 전남도립미술관서 전시-토크 즐겨보세요”

문화가 있는 날 오후 9시까지 운영
전남도립미술관이 매월 마지막 수요일 ‘문화가 있는 날’에 맞춰 운영하는 야간 관람 프로그램 ‘뮤지엄 나이트’가 관람객들에게 색다른 경험을 선사하고 있다.
낮과는 다른 고요한 분위기 속에서 전시를 감상하고, 전시 해설과 공연, 큐레이터 토크 등 다양한 프로그램을 함께 즐길 수 있어 퇴근 후 미술관을 찾는 직장인과 지역민들의 문화 향유 기회로 자리매김하고 있다.
‘전남도립미술관 뮤지엄 나이트’는 오후 9시까지 개관 시간을 연장해 운영하는 야간 프로그램이다. 관람객들은 여유로운 밤의 미술관에서 전시를 감상하는 것은 물론 전시와 연계한 해설, 공연, 큐레이터 토크 등을 통해 작품을 더욱 깊이 이해할 수 있다.
이번 달 ‘뮤지엄 나이트’에서는 현재 전시 중인 ‘直軒 허달재, 삶을 품다’와 연계한 ‘큐레이터 토크&스낵’이 마련됐다. 24일 오후 7시부터 담당 큐레이터가 허달재 작가의 작품 세계와 전시 구성 배경을 소개하고, 관람객들과 함께 작품에 담긴 이야기와 감상을 나눴다.
참여는 네이버 예약 시스템을 통한 사전 신청으로 가능하며, 잔여석이 있을 경우 행사 당일 현장 신청도 가능하다.
전시 ‘直軒 허달재, 삶을 품다’는 지난 3월 18일 개막해 남도 수묵의 전통을 바탕으로 자신만의 화풍을 일궈온 허달재 작가의 예술세계를 조명하고 있다.
전시는 연장 운영돼 이달 28일까지 관람할 수 있다. 자세한 내용은 전남도립미술관 누리집과 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 확인 가능하다.
정승호 기자 shjung@donga.com
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