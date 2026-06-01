경북 장애 전문 어린이집… 전국 첫 365일 돌봄 지원

평일 야간, 주말-공휴일도 운영
경북도가 전국 최초로 장애 아동을 위한 연중무휴 돌봄 체계를 구축한다.
도는 다음 달부터 ‘온종일 공동체 돌봄 모델(K보듬 6000) 장애아동 365일 돌봄 사업’을 시행한다고 24일 밝혔다. 6000(육천)은 ‘육아 천국’을 상징적으로 표현한 숫자다. 장애전문어린이집의 인력과 운영 경험을 활용해 야간과 휴일에도 맞춤형 돌봄을 제공하는 것이 핵심이다.
사업은 포항, 경주, 김천, 구미 등 4개 권역의 장애전문어린이집을 거점으로 운영된다. 평일에는 오후 6시부터 오후 10시까지, 주말과 공휴일에는 오전 9시부터 오후 6시까지 돌봄 서비스를 제공한다. 평일 야간 돌봄은 수요에 따라 자정까지 연장 운영할 계획이다.
도는 돌봄의 전문성과 안전성을 높이기 위해 교사 대 아동 비율을 기존 장애아동 보육 기준인 1대 3보다 강화한 1대 2로 운영한다. 야간과 휴일에는 보육교사 2명 이상을 상시 배치해 응급상황과 돌발 상황에 신속히 대응할 방침이다.
장영훈 기자 jang@donga.com
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